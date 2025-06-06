2025桃趣探索中暑期營隊6/7起報名　張善政邀學子探索多元領域

▲桃園市長張善政今天下午出席「2025 Smart Peach桃趣探索中」暑期營隊活動時致詞。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（6）日下午出席「2025 Smart Peach桃趣探索中」暑期營隊活動時表示，市府用心規劃暑期營隊，提供學子多元探索機會，今年更首次納入聯合國永續發展目標（SDGs），規劃有科技、科普、生命品德、藝文、健體及永續等六大主軸，總共305場次活動，預計吸引逾5萬人次參與，邀請學子們盡速報名，把握機會於暑假期間探索多元領域、吸收新知。

▲桃園市長張善政今天下午出席「2025 Smart Peach桃趣探索中」暑期營隊活動，教育局長劉仲成與學生們展示活動內容。（圖／市府新聞處提供）

這項「2025 Smart Peach桃趣探索中」暑期營隊今天下午在平鎮區義興國小舉行，包括市議員舒翠玲、陳韋曄、劉仁照、王珮毓、市府教育局長劉仲成、市立圖書館館長施照輝、義興國小校長馮立縈、義興國小家長會長陳世豪等人都出席。

張善政指出，市府逐年豐富營隊活動主題及內容，用心安排授課師資，今年再次邀請國立自然科學博物館前館長孫維新教授以「當阿緹米絲遇上嫦娥」為題，談論月球科學與人類太空發展歷程。同時也邀請曾任台灣大學副校長的張慶瑞教授以「當量子科技遇上人工智慧」為題，啟發學生思辨AI與量子科技未來應用，盼學生們能從其中體會時代脈動，激發自主學習動機。

▲桃園市長張善政今天下午出席「2025 Smart Peach桃趣探索中」暑期營隊活動，會後與出席人士、學子們大合影。（圖／市府新聞處提供）

教育局局長劉仲成提及，今年度暑假營隊藉由公私協力模式，引進頂尖師資，提供幼兒園至高中各階段學生多元選擇，展現跨域統整的教學設計與實作精神，引領學生了解科技趨勢、強化科普素養，培養接軌國際的優秀人才。此外，為展現對在地教育的重視與承諾，今年特別將《讀桃園》在地學課程轉化為「閱在地・躍國際」雙語走讀營，以雙語導覽帶領學生閱讀家鄉，激發其敏銳的覺察力及豐富的想像力。

教育局強調，今年度暑期營隊將自6月7日（週六）中午12時起開放報名，歡迎有興趣學生踴躍參加，更多活動及報名資訊，請至「2025 Smart Peach桃趣探索中」活動官網（網址：https://reurl.cc/W0KaNx）查詢。