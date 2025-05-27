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桃市蘆竹山鼻市民活動中心動工　張善政：打造友善空間

▲桃園市長張善政、立委牛煦庭與多位市議員今天下午主持蘆竹區山鼻市民活動中心今天下午舉行動工儀式。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政、立委牛煦庭與多位市議員今天下午主持蘆竹區山鼻市民活動中心今天下午舉行動工儀式。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（27）日下午主持蘆竹山鼻市民活動中心新建工程開工典禮時表示，本案於7年期間克服疫情、缺工及預算額度等挑戰，終於在2年前重新評估並調增預算後正式推動，全案總經費約5870萬元，規劃建置地上2層建物，將結合市民活動與托嬰中心等全齡友善服務設施，預計明年底前可以完工，提供市民舒適多元活動空間。

▲桃園市長張善政、立委牛煦庭與市議員張桂綿、錢龍、劉勝全、許清順等人在開工儀式上向與會人士說明活動中心設計目的。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政、立委牛煦庭與市議員張桂綿、錢龍、劉勝全、許清順等人在開工儀式上向與會人士說明活動中心設計目的。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，市府於2019年即啟動蘆竹山鼻市民活動中心規劃設計，因原物料上漲及廠商履約等問題延宕，去年調增預算後才得以順利完成發包作業。本案工程基地緊鄰機場捷運A10山鼻站交通相當便捷，總樓地板面積約257坪，除提供集會、多功能教室與里辦公處外，並將設置托嬰中心收托2歲以下嬰幼兒，滿足全齡使用需求。

▲桃園市蘆竹區山鼻市民活動中心今天開工，預計明年底前可以完工啟用。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市蘆竹區山鼻市民活動中心今天開工，預計明年底前可以完工啟用。（圖／市府新聞處提供）

蘆竹區區長李岳壇也說明，為提升市民居住品質，市府透過環境盤點及空間活化，有效強化館舍運用效益，本案結合福德宮廟埕廣場，融入在地特色，打造具備集會、信仰與社區凝聚的多元場域。市府積極推動市民活動中心線上E化租借，目前約有140處場館可供租用申請，讓市民隨時隨地都能輕鬆預約，落實智慧便民服務。

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關鍵字：

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