合照女學生「手滑屁股」性騷起訴　鄉代斬雞頭證清白判決結果曝

▲考生祈福活動施姓代表襲臀事件雙方和解收場。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉去年4月間在順天宮為考生祈福時，竟爆發性騷擾疑雲，一名施姓鄉民代表被控在合照時，將手滑向女學生臀部，家長憤而提告並在網路公開指控，施男雖極力否認，還發誓要「斬雞頭」證清白，仍遭檢方依《性騷擾防治法》起訴，法院審理期間雙方達成和解，學生家長撤回告訴，法院判決公訴不受理。

學生目擊被害學生身心受創

事件發生於去年4月25日，彰化縣某國中師生至順天宮參加祈福活動，根據目擊學生描述，施姓鄉代在與學生合影時，疑似被學生看見將手滑向女學生腰間及臀部。此舉當場被其他同學看見，返程途中更引發同學間議論，甚至有不當言語出現，導致被害學生深感羞辱與不安，心理嚴重受創。

被害女學生家長得知後，情緒激動，隨即陪同女兒報案，並在網路發文嚴厲指控「鄉代表對未成年少女伸魔爪」，要求社會大眾公評，更公開呼籲罷免該名代表。事件在地方迅速傳開，引發廣泛議論。

▲考生祈福活動施姓代表襲臀事件雙方和解收場。（資料圖／民眾提供）

面對指控，施姓代表則在鄉代會議中高聲喊冤，堅稱自己清白。他強調，現場有監視器畫面可證明清白，自己當時僅是「協助引導學生拍照」，動作屬自然碰觸，絕無不軌意圖。他甚至公開表示，願意以傳統「斬雞頭」的方式，向神明發誓以證清白。

檢方認定性騷擾成立

檢方偵辦，經調閱現場監視器畫面，並傳訊相關證人進行調查。檢察官根據事證認定，施姓代表在合照過程中，確實有將手部滑向女學生臀部的動作，該行為已違反《性騷擾防治法》，因此於去年10月依法提起公訴。

雙方達成和解

案件進入司法程序後，施姓代表與被害女學生家屬經過溝通，最終達成和解，女學生撤回告訴，彰化地方法院將施判決公訴不受理。

《ETtoday新聞雲》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。