六都「動保」聲量大調查　桃園市好感度居冠獲民眾好評

▲根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，六都動保聲量大調查，桃園市好感度居冠。（資料照／市府動保處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對比特犬攻擊民眾事件引爆社會對「動保政策」熱烈討論，根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，各縣市「動保」議題聲量分析揭示，地方政府面臨的輿論挑戰與民意溫度差異顯示，桃園市因推進多項動保政策服務，聲量好感度達2.32居六都之冠，從桃園市1,125則正面評論觀察，桃園市府推進動保教育園區各項服務，包括終身免費狂犬病疫苗、寵物險補助、未來火化服務等，獲得許多民眾關注支持。

▲桃園市南昌動物保護教育園區去年底啟用揭牌，市長張善政到場關心，引起網友好評。（資料照／市府動保處提供）

此外，這項聲量調查結果，高雄市好感度1.48排第二，在668則正面討論中，高雄市在公園規劃「寵物活動區」，並提供義診、認養及寵物教育宣導等服務獲得肯定；台中市好感度0.73排六都之末，有大量負評來自單一事件的擴散效應，即台中市議員江和樹日前在議會質詢時爆料，有盜獵團抓捕流浪貓狗食用、販售，引發網路關注，但此舉遭動保團體批「邀功作秀」，未經溝通就揭露消息，反而斷了抓到更多犯案同夥的線索，網友紛紛也以「豬隊友」等調侃語氣回應，連帶影響網友對台中市政府之觀感。

令人意外的是，新竹縣聲量高達25,375則，於22縣市中排名第二。焦點話題來自名為「尖石」的比特犬，2021年因咬死飼主鄰居，在籠裡關逾千日才得以放出散步，隨著近況曝光再掀討論；聲量排第三的新北市（20,347則），發生猴硐貓公所環境不佳、板橋虐貓事件等爭議引發討論。除離島縣市（金門縣、澎湖縣、連江縣）聲量皆不到300則，本島縣市的聲量都達千則以上，顯示動保議題經常受大眾討論。

▲桃園市好感度居六都之冠，圖為桃園市南昌動物保護教育園區去年底啟用揭牌之園區資料照（資料照／市府動保處提供）



觀察六都的好感度差異，可見負面情緒多數來自特定單一事件之擴散效應，並非全然反映整體政策表現。以台中市為例，雖有議員揭露非法獵捕行為引發關注，但後續與民間團體缺乏協調、未謹慎處理資訊發佈時機，反而導致公信力受損，成為拉低好感度的主因之一。此現象亦凸顯，當面對高度情緒性議題時，地方政府與民間團體之間的橫向溝通與風險預判，更是政策推動與形象管理不可忽視的一環。