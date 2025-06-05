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六都「動保」聲量大調查　桃園市好感度居冠獲民眾好評

▲根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，六都動保聲量大調查，桃園市好感動居冠，圖為桃園市南昌動物保護教育園區去年底啟用揭牌後民眾參觀園區資料照。（資料照／市府動保處提供）

▲根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，六都動保聲量大調查，桃園市好感度居冠。（資料照／市府動保處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對比特犬攻擊民眾事件引爆社會對「動保政策」熱烈討論，根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，各縣市「動保」議題聲量分析揭示，地方政府面臨的輿論挑戰與民意溫度差異顯示，桃園市因推進多項動保政策服務，聲量好感度達2.32居六都之冠，從桃園市1,125則正面評論觀察，桃園市府推進動保教育園區各項服務，包括終身免費狂犬病疫苗、寵物險補助、未來火化服務等，獲得許多民眾關注支持。

▲桃園市南昌動物保護教育園區去年底啟用揭牌，市長張善政到場關心，引起網友好評。（資料照／市府動保處提供）

▲桃園市南昌動物保護教育園區去年底啟用揭牌，市長張善政到場關心，引起網友好評。（資料照／市府動保處提供）

此外，這項聲量調查結果，高雄市好感度1.48排第二，在668則正面討論中，高雄市在公園規劃「寵物活動區」，並提供義診、認養及寵物教育宣導等服務獲得肯定；台中市好感度0.73排六都之末，有大量負評來自單一事件的擴散效應，即台中市議員江和樹日前在議會質詢時爆料，有盜獵團抓捕流浪貓狗食用、販售，引發網路關注，但此舉遭動保團體批「邀功作秀」，未經溝通就揭露消息，反而斷了抓到更多犯案同夥的線索，網友紛紛也以「豬隊友」等調侃語氣回應，連帶影響網友對台中市政府之觀感。

令人意外的是，新竹縣聲量高達25,375則，於22縣市中排名第二。焦點話題來自名為「尖石」的比特犬，2021年因咬死飼主鄰居，在籠裡關逾千日才得以放出散步，隨著近況曝光再掀討論；聲量排第三的新北市（20,347則），發生猴硐貓公所環境不佳、板橋虐貓事件等爭議引發討論。除離島縣市（金門縣、澎湖縣、連江縣）聲量皆不到300則，本島縣市的聲量都達千則以上，顯示動保議題經常受大眾討論。

▲桃園市好感動居六都之冠，圖為桃園市南昌動物保護教育園區去年底啟用揭牌之園區（資料照／市府動保處提供）

▲桃園市好感度居六都之冠，圖為桃園市南昌動物保護教育園區去年底啟用揭牌之園區資料照（資料照／市府動保處提供）

觀察六都的好感度差異，可見負面情緒多數來自特定單一事件之擴散效應，並非全然反映整體政策表現。以台中市為例，雖有議員揭露非法獵捕行為引發關注，但後續與民間團體缺乏協調、未謹慎處理資訊發佈時機，反而導致公信力受損，成為拉低好感度的主因之一。此現象亦凸顯，當面對高度情緒性議題時，地方政府與民間團體之間的橫向溝通與風險預判，更是政策推動與形象管理不可忽視的一環。

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