全台最忙打卡景點！新北大都會公園「隨便玩都夯」攻略公開

▲大小朋友最喜歡到海世界水樂園清涼一「夏」。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北大都會公園面積達424公頃，市府從水岸休憩城市的角度出發，近年陸續增設許多親子遊憩及多元運動設施，也利用廣大的場地空間舉辦各種大型活動，根據交通部觀光署「主要觀光遊憩據點遊客人次」統計，新北大都會公園今年1至3月總計到訪人次高達1,541萬6,000人次，稱霸全台，成為國內最夯的旅遊景點。

新北大都會公園緊鄰新莊、三重、五股及蘆洲生活圈，周邊有百萬居住人口，附近有許多大型重劃區並靠近捷運三重站，連結台北市及桃園市僅僅5至20分左右捷運車程即可到達，公園內有許多大型停車場，交通相當方便，是新北市人口稠密區周邊設施完善的綜合公園。

▲熊猴森樂園為全臺最大全齡共融的堤坡滑梯樂園。

水利局宋德仁局長說明，市府將原本屬於防洪功能的二重疏洪道，重新賦予新的生命與內涵，經過適當管理與營造，二重疏洪道除原本防洪水患功能外，更成為親水環境及多元休憩的「新北大都會公園」，滿足了都會區民眾對於綠地空間之需求。近年來陸續完成國內最大的兒童遊戲場-熊猴森樂園、海世界水樂園等親子休憩設施，滿足各年齡層共融需求，各種建設也都有好評。

高灘處長黃裕斌表示，新北大都會公園一年四季都好玩，春天有春紛節，夏天有花海及海世界水樂園，秋天天氣涼爽，民間團體會在這邊辦理各種路跑活動、冬天至跨年間另有新北燈會及辰光橋情人光雕展，都是最夯的打卡景點。此外，公園北邊的微風運河更是國家級水域活動場地，每年在微風運河舉辦的龍舟比賽、各種水上活動體驗等，都吸引大量民眾前來遊憩。

▲2025年啟用無障礙坡道，提供有需求的民眾安全舒適的通廊。

高灘處說明，新北大都會公園因交通便利、場地寬廣且設施完善，一直是北部地區熱門的活動主辦場地，經統計2024年大型活動就有67場，其他中小型活動加起來也有上千場。知名的活動不但吸引大量人潮，促進當地消費帶動地方發展，也更進一步推升新北大都會公園為全台知名旅遊品牌。

黃裕斌補充，市府這幾年積極優化新北大都會公園各項休閒遊憩設施，如今年1月啟用三重水漾路一段及捷運路口無障礙坡道，提供有需求的民眾安全舒適的通廊，下半年也將啟用新北河濱第1座匹克球場，讓新北大都會公園運動場域更多元化。歡迎民眾假期來公園內享受野餐樂趣，騎自行車，從事各種休閒及親子活動，並多多利用大眾運輸工具，除節能滅碳外也可讓旅程更安心。

▲微風運河水域安全性高，擁有國家級比賽專用水道。

▲2025年大都會公園花海充滿百日草、波斯菊及向日葵。

▲2025年燈會及辰光橋情人節光雕充滿浪漫夜晚風情。

▲2025年新北春紛節2天內共吸引58.6萬人次參加。