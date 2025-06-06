白牌車違規拒檢「外國客跳車受傷」　桃機：加強巡查嚇阻不法

▲機場公司呼籲旅客勿搭乘非法攬客白牌車。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場昨日有白牌車違規載客，遭航警局攔查卻拒檢、闖紅燈逃逸，車上外籍旅客跳車受傷。對此，桃園機場公司今(6日)表示，支持航警取締違法黃牛攬客，機場公司將加強巡查嚇阻不法，呼籲旅客搭乘合法計程車及租賃車。

針對非法白牌車於機場攬客行為，桃機公司表示，黃牛違規攬客行為，嚴重影響國門形象及航廈秩序，為有效遏止黃牛違規攬客，機場公司除積極配合航空警察局取締勤務，並增派人員監控通報非法攬客行為，以及透過機場保全及排班計程車義工隊巡邏檢舉，提升嚇阻效果，保障旅客權益。

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為協助提升旅客搭乘合法運具，機場公司指出，將持續加強聯外交通資訊宣導，以多國語言宣導，提供國人及外籍旅客搭乘合法交通運具資訊。

機場公司也提醒旅客，桃園機場排班計程車為定點上車，位於第一航廈12號會面點及第二航廈26號會面點對面，提供旅客24小時全年無休的交通服務。

桃機指出，另有預約接駁的租賃車，於航廈接機大廳櫃台提供旅客服務。排班計程車及租賃車皆不會在航廈內進行攬客，現場攬客常衍生車資糾紛、及安全疑慮，均屬違法行為，請旅客切勿搭乘非法白牌車，維護乘車安全與避免影響自己的行程。