搶到飽還賣到翻！工程師神器狂掃演唱會票　士檢屠牛查扣變現

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署機動組檢察官偵辦演唱會黃牛票案，查出37歲邱姓男子與黃姓男子自2023年起搭配搶票機器人「Maxbot」大量囤票，瘋狂掃下周杰倫、張惠妹、2NE1、Stray Kids等天王天后級演唱會門票，再以高價轉賣牟利，甚至開設臉書「史考樂家族售票平台」公開販售。2人獲利超過22萬元，2人被依違反《文化創意產業發展法》與行使偽造準私文書罪起訴。

37歲邱男原為電腦工程師，2023年發現黃牛票利潤驚人，遂辭職全職炒票。他利用假身分與電話註冊十多組假帳號操作拓元（提告）、KKTIX售票系統，還自學《文創法》研判風險，搭配Maxbot自動填寫、搶票成功率遠勝一般民眾。黃男於同年7月加入，2人分工合作，搶票、轉售、對話紀錄一氣呵成，形成「演唱會炒票供應鏈」。

黃牛票券變價拍賣總表 被告 演唱會名稱 座位資訊 票數 變價金額（元） 邱男 張惠妹 大巨蛋演唱會 B1看台9排14、15號（2張） 2 9760 邱男 2NE1 體育大學體育館演唱會 黃1A-1區7排15號（1張） 1 2800 邱男 2NE1 體育大學體育館演唱會 黃2B-1區13排25、27號（2張） 2 9600 邱男 TAEYANG 流行音樂中心演唱會 3樓3C區15排3號、特C區2排5號（各1張） 2 9600 邱男 周杰倫 大巨蛋演唱會 L2看台218區15排14號（1張） 1 4880 邱男 周杰倫 大巨蛋演唱會 L2看台206區6排17號（1張） 1 4880 邱男 周杰倫 大巨蛋演唱會 L2看台206區14排19號（1張） 1 4880 黃男 2NE1 體育大學體育館演唱會 藍5B-1區15排5、7號（2張） 2 9600 檢方共變價票券 12 張 12 56000

2人幾乎不放過每場熱門演出，宛如「黃牛界的演唱會時間管理大師」，每逢開賣日便「光速」出手搶票，往往在數分鐘內掃門票，隨後以數倍價格轉售牟利。

起訴指出，邱男涉犯7次偽造準私文書罪及1次違反《文化創意產業發展法》，黃男則涉1次偽造文書罪與3次違反文創法，2人合計得手新台幣22萬4,540元，檢方已聲請沒收或追徵。

檢方將查扣票券進行變價拍賣，邱男販售7筆門票，包括張惠妹、2NE1、TAEYANG及周杰倫等演唱會，共變價4萬6,400元；黃男則轉售2NE1門票2張，變價9,600元。兩人遭拍賣票券共12張，總額5萬6,000元，檢方均列為犯罪所得聲請沒收。

此外，檢警搜索時另起獲大批未販售門票與票根，包含IU、田馥甄、張學友、王心凌、梁文音、丁噹、張清芳、A-Lin、告五人等，還有國慶晚會、池上秋收稻穗節、hito音樂獎、櫻花祭等活動票券。檢方懷疑部分票券為個人收藏或自用觀賞，非為販售。

除聲請沒收票券與所得外，檢方也依法扣押並聲請沒收犯案工具，包括2人所使用的iPhone手機、筆記型電腦、桌機主機等設備，全案依刑法與文創法並用起訴。