華航班機降落遭鳥擊　桃機跑道急關35分鐘「13航班受影響」

▲華航今晨一班維也納返回桃機班機遭鳥擊，圖非事件航班。（示意圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

今(31日)端午疏運期間，清晨一班維也納飛回台北的華航CI064班機降落時疑似遭鳥擊，桃機公司一度暫時關閉跑道約35分鐘，並派員清理，該起事件影響13班航班。

桃機公司說明，今天凌晨4時56分，機場公司接獲塔台通報，中華航空維也納-台北CI064班機於05R跑道落地時疑似遭遇鳥擊，機場公司立即依據標準作業程序，與航管單位協調後，暫時關閉該跑道並派員前往現場處置。

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經桃機公司現場人員巡檢後，認為清理範圍較大，機場公司立即加派人力作業，並於5時31分完成處置，確認跑道狀況正常且無異物(FOD)後，開放05R跑道運作。

桃園機場公司表示，該起事件共影響13架到場航機，包括客機12架、貨機1架，05R跑道關閉時間為35分鐘。

機場公司強調，桃機對於鳥擊事件防範向來不遺餘力，每年4-6月為候鳥過境季節，機場公司除設置河道上方網子防止鳥類覓食及檢視鳥類棲息的位置，並於每日早中晚及跑道定時或不定時關閉時段，以驅鳥炮、航警獵槍等驅趕鳥隻，以維護航機起降及場面滑行過程中的飛航安全，若有突發性鳥群發生，則依規定關閉跑道進行驅鳥作業。

機場公司指出，桃機也定期於網頁公布野生動物活動通告，載明當月份鳥類活動注意事項與活動預警訊息，配合長期鳥相、蟲相調查，透過大數據資料分析，掌握機場內各種鳥類動態研擬相關防制措施，以標本兼治、多管齊下方式，全方位降低鳥擊頻率精進飛安。