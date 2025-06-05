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綠議員要求改名中正路　蔣萬安爆：柯建銘拿促轉條例換一例一休

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

中正路改名爭議延燒多日，台北市長蔣萬安今（5日）赴北市議會備詢，民進黨議員陳賢蔚要求蔣萬安應落實轉型正義工程，認為中正路改名一事台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜可以說是「只搞政治不幹正事」，但蔣萬安是蔣家後代不行。蔣萬安則反擊，爆料當年民進黨團總召柯建銘拿促轉條例，交換一例一休修法，怒斥民進黨嘴巴上講轉型正義，私下卻是條件交換，說一套做一套。

蔣萬安說，對於中正路改名也不是他出來批評，「卓院長也說現在不應該推動全面的改名」；蔣強調，對於轉型正義他表達很清楚立場，對於任何要支持獨裁的言論行為絕對譴責，包括民進黨的小編，任何支持獨裁的言論都要嚴厲譴責。

蔣萬安也說，歷史的真相跟還原，檔案資料公開完整，史觀要多元包容客觀，轉型正義不只是包含國民政府時期，日據時期原住民族受到的傷害也應該平反，「但是民進黨卻一刀切，不願意正視歷史，正是民進黨令人唾棄的地方」。

接著蔣萬安還提到，當時在立法院他支持促轉條例，投下同意票平復司法不法，「議員你都不清楚當時的立法過程，當時民進黨柯建銘總召甚至說拿促轉條例，交換勞基法的一例一休」。

蔣萬安指出，民進黨當時甚至說出交換條件，說這會期不要通過促轉條例，來換國民黨不要杯葛一例一休，「民進黨私下條件交換，今天嘴巴上講轉型正義，私下條件交換，你去問柯建銘總召當時的立法過程，說一套做一套的是民進黨」。

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