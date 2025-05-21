全台首座海廢細分類場桃市7月啟用　張善政：打造綠色永續海洋

▲桃園市長張善政今天主持市政會議時指出，全台首座「海廢細分類場」將於今年7月在觀音區桃園環科研發大樓啟用。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（21）日下午主持市政會議時指出，全台首座「海廢細分類場」將於今年7月在觀音區桃環科研發大樓啟用，市府將同步推動成立「藍海循環再生聯盟」，透過整合分類與儲存流程，提升廢棄漁網、保麗龍、寶特瓶等海洋廢棄物再利用效益以促進綠色循環，打造符合ESG理念永續海洋環境。

張善政表示，海洋廢棄物細分類場能有效整合海洋廢棄物分類與儲存程序，改善過去儲存與運輸不便、碳排放高等問題。市府將透過藍海循環再生聯盟，串聯業者資源，將分類處理後海廢再製為紡織品、鍵盤、建材等產品，賦予廢棄物嶄新價值。

▲全台首座「海廢細分類場」將於今年7月在觀音區桃園環科研發大樓啟用，圖為內部狀況。（圖／市府新聞處提供）

張善政強調，未來環保局可與教育局攜手合作，結合新設施與組織機制，強化資源循環與永續觀念之推廣，讓環保教育向下扎根，深化學童環境意識。

市府環保局解釋，未來透過桃園海岸清潔、淨灘行動等活動回收海洋廢棄物，皆可集中至細分類場進行分類與前處理，不僅提升再利用率，也能有效減輕多點儲存所帶來的空間壓力與碳排放問題；細分類場除肩負廢棄物再利用與循環再生功能，未來將成為環境教育場域，透過展示與學習引導，讓市民從源頭理解海廢議題，進而強化對資源循環與海洋保育的認知。