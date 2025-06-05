減碳向前走！雲林縣府和雲科大共推減碳行動研習

▲雲科大環安系郭昭吟教授於會中鼓勵企業代表強化碳管理能力，善用學術資源與政策工具。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

因應全球淨零碳排趨勢，今（5）日由雲科大學與縣政府計畫處共同主辦「自主自願減碳與碳盤查推動深度研習」會議。此次會議吸引多家大型與中小企業踴躍參與，產官學代表齊聚一堂，深度交流減碳實務與政策工具，展現雲林在地企業與地方政府共同邁向永續的積極作為。

研習會由雲林縣政府計畫處林坤信科長出席，與企業進行深入對話，說明縣府如何透過政策資源與行政協助，協助不同規模企業落實碳盤查與減碳策略。林坤信強調，大型企業面對淨零轉型的直接壓力，而中小企業則需要更多協助。縣府已備妥多項政策工具，攜手產業邁向綠色轉型。

會議的共同承辦單位雲林科技大學和可遊公司，以實際行動展現企業投入永續的決心，不僅全力投入活動規劃，更在碳管理實務上積極示範，成為政府信賴的永續夥伴。其作為在地企業，率先示範並引領同業投入減碳行動，展現高度社會責任與行動力。

縣政府計畫處也於會中宣布，未來將進一步擴大主導溫室氣體相關業務的推動範疇，並規劃啟動雲菁綠領人才培育課程，預計由政府帶頭，政府的公務員必須優先擁有專業碳盤查的知識，才能成為永續規劃與數據管理能力的新世代領頭羊。

此次會議聚焦「自主自願減碳行動」與「碳盤查方法實務」，由雲科大環境與安全衛生工程系郭昭吟教授領銜規劃。郭教授長期投入碳足跡與環境管理研究，指出「企業面對永續挑戰不應孤軍奮戰，學術界將持續提供實證基礎與技術支援，與地方產業並肩前行。」會議邀請雲科大孔祥慧老師與鄭紘凱博士發表專題演講，深入解析碳盤查流程、減碳技術應用與ESG報告策略。

雲科大表示，未來將持續深化與政府與產業的協作關係，結合學術研發與行動方案推動，積極擔任雲林淨零發展的知識引擎與轉型推手。產官學三方也將攜手以科學為基礎、政策為引導、市場為驅動，共同打造更具韌性與競爭力的綠色雲林典範。

▲雲科大孔祥慧老師分享碳盤查流程、減碳技術與ESG報告應用，協助企業從實務角度掌握淨。（圖／記者游瓊華翻攝）