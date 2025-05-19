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鹿草鄉長拜會日本食研集團　推動地方產業鏈結拓展國際合作

▲▼ 嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜赴日拜會日本食研集團創辦人大澤一彥會長 以永續視野深化在地與國際合作 。（圖／鹿草鄉長嚴珮瑜提供）

▲▼ 嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜赴日拜會日本食研集團創辦人大澤一彥會長 以永續視野深化在地與國際合作 。（圖／鹿草鄉長嚴珮瑜提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草鄉為強化地方產業鏈結並深化國際友好合作，鄉長嚴珮瑜欽率團訪問日本，拜會日本食研集團創辦人大澤會長，並由台灣食研食品股份有限公司總經理那須力陪同參訪交流。此行展現地方對企業深耕的感謝與支持，也開啟鹿草與國際接軌、邁向永續發展的新契機。

▲▼ 嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜赴日拜會日本食研集團創辦人大澤一彥會長 以永續視野深化在地與國際合作 。（圖／鹿草鄉長嚴珮瑜提供）

台灣食研食品股份有限公司於鹿草馬稠後產業園區設立台灣唯一生產基地，其母公司日本食研集團以「成為全世界最能實現『更美味』的企業」為願景，使命是持續追求「更美味」，並將此目標在全球實現。食研致力為顧客、供應商、在地社區及全球創造幸福，積極貢獻社會。近年來，鹿草鄉公所與食研合作推動「九宮格餐盒體驗」、「鹿口嚴選」農產品牌建立及農業六級化等創新計畫，透過農工鏈結與文化轉譯，提升農業價值並展現地方魅力。

▲▼ 嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜赴日拜會日本食研集團創辦人大澤一彥會長 以永續視野深化在地與國際合作 。（圖／鹿草鄉長嚴珮瑜提供）

大澤會長表示，食物不僅是文化，更是連結人心的媒介。企業不應僅追求成長，更要思考對土地與世界的貢獻。他很榮幸能與鹿草這樣溫暖且具潛力的地方合作，並將持續以實際行動推動SDGs，促使企業與地方共榮。

台灣食研總經理那須力說，鹿草是他們在台灣的第二個家。與在地農民、青年及公部門攜手努力，感受到深厚的信任與共好。他們將持續投入資源，不僅提升生產，更致力創造生活品質與地方價值。

嚴鄉長感謝大澤會長的經營理念與國際在地深耕，以食品為橋樑連結人與土地，為企業注入深厚社會責任；也感謝那須力總經理多年來深耕鹿草，促進產業共好，成為地方與企業間溫柔有力的連結者。此次拜會源自對地方創生理念的追尋與學習，當企業願意投注更多心力於社會責任與在地連結，不僅創造就業機會、穩定供應優質食材，更展現對人與社區的重視，成為以企業力量實踐地方創生的典範。

▲▼ 嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜赴日拜會日本食研集團創辦人大澤一彥會長 以永續視野深化在地與國際合作 。（圖／鹿草鄉長嚴珮瑜提供）

為彰顯合作深厚情誼，嚴鄉長特別致贈象徵鹿草特色的「構樹(亦稱為鹿仔樹)葉片形狀工藝品」給日本食研。此木雕由嘉義倫木工坊鄭宗倫老師設計製作，以鹿草常見的構樹葉片為靈感，搭配植物藍染，造型優雅且寓意深遠。嚴鄉長表示，工藝品不僅展現鹿草文化底蘊，更象徵雙方合作里程碑，期盼未來持續攜手創造更多共好價值。

 
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