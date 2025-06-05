網友PO社群徵青少年參加性愛趴　北市警已出手：時機成熟就行動

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（5日）赴議會總質詢。議員許淑華質詢時指出，近期接獲陳情，指有網友在社群平台貼文招攬青少年參與多P性愛派對，標榜多P、無套，想參加者須檢附身材照，有高中生看了之後，竟向家長要300元想參加，要求蔣萬安「管一管」。對此，市警局長李西河表示，已經報請地檢署偵辦，時機成熟就會行動；蔣則承諾，會在1個月內會訂定防制機制。

許淑華說，最近收到家長陳情，青少年竟淪為性愛派對的招募對象。她說，陳情人指出，自己的小孩是高二學生，使用「X」網路平台時，發現有民眾透過該平台招攬孩子參加多P、無套性愛派對，甚至還要求檢附身材照、要打過PrEP、HPV疫苗，風險自負等文字。她說，陳情人有阻止小孩去參加，沒想到孩子竟說，「老師沒說這類活動不能去，這又不是聲色場所」。

許淑華說，根據陳情內容看了該平台的貼文，雖然有馬賽克畫面和影片，但陳情人的小孩子看了好奇，竟向家長要了300元說要去一個地方好像很好玩；經詢問後趕忙阻止，但孩子竟反問，「為什麼不能去」。

許淑華表示，這案例對象都是高中生、甚至有國中生，都是未成年，這滋事體大。她指出，現在X平台的管理很不嚴謹，沒有任何審查，任何人要貼文都可以，此舉恐違法《兒少法》第32條，「引誘、容留、招募、媒介、協助或以他法，使兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為」。

許淑華擔心，如果是成年人的話就不用管、自己會判斷，但青少年和高中以下的學生，如果看到覺得好玩、可能會想去。

對此，北市警察局長李西河表示，警察局5月16日接獲陳情，已交辦調查，經資料蒐集後，在5月19日已經報請基隆地檢署偵辦該在網路發佈性愛趴徵集的，目前方向已經出來，時機成熟就會行動。教育局長湯志民則說，5月29日已經發文給各級學校，提醒校方及學生對來路不明的活動不要參加。

市長蔣萬安則表示，北市對青少年保護非常重視，有任何違法行為，不管是在網路、社群平台都會嚴格執法。他強調，請警察局、教育局擬定防治機制，加強法制教育，承諾在一個月之內會訂定防制機制。

▲北市議員許淑華市政總質詢。（圖／許淑華提供）