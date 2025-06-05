台北補助款遭刪衝擊北士科　國民黨：賴清德報復黃仁勳挺核能？

▲國民黨舉行「明知違法還要砍地方補助款，只剩卓榮泰在車上？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

因應中央政府總預算遭刪減，行政院大砍對地方政府的一般性補助款25%，台北市長蔣萬安昨日會同部分國民黨縣市首長及代表赴行政院提起訴願。國民黨今（5日）痛批，520後就把大刀揮向台北市的交通建設，國際大廠輝達公司將進駐北士科，需要改善當地交通狀況，但中央政府卻砍掉台北市相關的補助經費，是因為輝達執行長黃仁勳主張使用核能，讓賴清德總統不爽，就把報復的刀揮向輝達、台北市與全台灣人民？

國民黨智庫副執行長凌濤表示，卓榮泰左手對總預算大造謠，右手違法大刪減地方一般性補助款636億元，昨天陳淑姿已經「下車」說明這是由卓揆拍板定案，「這就是決策黑箱」，「由上而下的政治拍板」，而且陳淑姿坦承，過去未曾刪除過地方一般性補助款，行政院在決定刪除前也沒有與地方政府進行討論，「這就是踐踏制度」。他說，主計處提供行政院減債息，債息、地方補助各刪半，以及地方補助款全刪等3種選擇方案，結果卓揆的選擇是全砍，「真的非常惡劣！」

凌濤續指，桃園市受到行政院刪減一般性補助款的影響，包括弱勢社福被砍了11.4億元，教育被砍5.5億元，基礎設施被砍3.6億元，據桃園市政府盤點，包括孩子通學步道改善、中途學校、中輟生追蹤輔導、幼教經費、公共化幼兒園幼教經費、營養午餐等經費全部被砍，社福部分包括敬老三節禮金、凍卵營養金、老人健保補助、假牙補助等經費全被中央沒收，這就是中央政府懲罰市民的例證。

國民黨新北市議員江怡臻則說，新北市這次被砍30.44億元，衝擊教育、社福與基礎設施建設，受影響者包括身障家庭、孩子等弱勢者，社福支出被減16億元，影響中低收入戶、身障者及弱勢兒童照顧，教育補助被砍7.6億元，波及孩子營養午餐、課後輔導與校園設施更新、特教資源，基礎設施則少了6.72億元，道路、橋樑、下水道、農路、公園改善等建設受到影響。

江怡臻痛批，行政院非常惡劣，把民生議題拿來做政治操作，刪除對一般民眾、弱勢群體、孩子們最重要的補助款，「錢完全刪在刀口上」，民進黨要保住的就是自己的中央政權，賴政府正在走向預算獨裁。

國民黨發言人鄧凱勛也諷刺，就連陳淑姿都已經「下車」，卓揆卻不願意「下車」，顯然心中沒有人民，只有政治惡鬥，賴政府的大刀也砍向台北市，包括弱勢的社福補助被砍15億元，基礎教育補助砍了12億元，基礎設施被砍7億元，政府在520前才喊要改善交通，但520後就把大刀揮向台北市的交通建設，國際大廠輝達公司將進駐北士科，需要改善當地交通狀況，但中央政府卻砍掉台北市相關的補助經費，賴政府已經把台積電賣掉，現在又讓輝達感到不舒服，難道是因為輝達執行長黃仁勳主張使用核能，讓賴清德總統不爽，就把報復的刀揮向輝達、台北市與全台灣人民？