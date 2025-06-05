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快訊／輝達總部選哪塊地？　蔣萬安鬆口：輝達就是要T17、18

▲▼台北市長蔣萬安市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

全球AI龍頭廠輝達相中北士科作為總部落腳地，由於該處有不少塊地可選擇，外界關注輝達是否會選擇目前由新光人壽持有的T17、18，輝達也遲未鬆口。對此，台北市長蔣萬安今（5日）在議會備詢時透露，市府有定期跟輝達開會，「輝達很明確指出就是T17、18」。

民進黨議員陳賢蔚質詢時問及，輝達要來北士科這事情到底是不是確定了？有沒有成？因為新光人壽都還沒公布這事情，但市長說都沙盤推演過，假設確定要落腳可以完成一切協助，那有沒有推演過什麼時候可以得到新壽正面的回應？

對此，蔣萬安說，因為黃仁勳公開講會落腳北投士林，但沒有具體明確指出是在哪裡，「但是可以跟議員說明，我們有定期跟輝達開會，輝達很明確指出就是T17、18」。

陳賢蔚接著問，新光人壽的部分什麼時候可以比較明朗化一點？蔣萬安表示，現在T17、18是新壽取得地上權，市府依照合約，當然有進行沙盤推演討論過、跨局處研究，依照合約走會有幾種可能的方案。

陳賢蔚追問，新光人壽何時會有明確答案？蔣萬安表示，依照合約，新光人壽如果來申請變更，市府會依照合約進行。產發局長陳俊安說，到目前為止，新壽都還沒提出任何相關申請，所以就依照現有地上權合約進行。陳說，所以你們還不知道新壽何時會把資訊對外做說明，這讓他很擔心會生變。

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