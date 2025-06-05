北市府自來水處挖斷電纜害124戶停電　台電：還有26戶搶修中

▲台電說明台北市松山區逾百戶停電事件。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到台北市政府自來水處今（5）日施工不慎挖斷電纜致台北市松山區市民大道四段、五段與光復南路一帶共124戶停電，台電發出聲明指下午1點為止已有98戶復電，還有26戶積極搶修中。

台電說明如下：

今(5)日11時37分因北市府自來水事業處施工不慎挖損電纜，導致台北市松山區市民大道四段、市民大道五段、光復南路等一帶共124戶停電。台電獲報後立即派員至現場搶修，截至下午13時許已復電98戶用戶，剩餘停電戶數刻正搶修中。