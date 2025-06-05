議員提醒和廠商打壁球應避嫌　蔣萬安自誇：初學者來講打得還OK

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（5日）赴市議會備詢。議員許淑華今質詢時問到世壯運贈品的問題，指有不少零組件、晶片等是中國製，呼籲蔣萬安注意洗產地的問題。另外，許也呼籲，蔣不應該跟得標廠商打壁球，球打得好大家都知道，蔣笑說，「還好、還好，從一個初學者來講，我覺得OK啦」，許則說，「但是跟得標廠商打球就很不OK，你要知道」。

▲台北市議員許淑華質詢蔣萬安市長。（圖／記者林敬旻攝）



許淑華質詢時說，世壯運贈品用這麼多中國晶片，輝達還來開幕式，結果相關贈品卻用中國晶片，把台積電放在哪裡？此外，打開隨贈的手錶，裡面的電池原貼紙標明產地是印度，但是撕下後產地是新加坡；晶片的產地是中國，但產地證明確是在馬來西亞。

蔣萬安表示，合約是針對終端產品嚴格限制中國製，零件部分NCC、資安署沒有要求，因此是依照這樣的規範訂定規格。許淑華說，要防止中國製藥全部寫清楚，不然會被人家懷疑，但這最嚴重的問題是「洗產地」，美國總統川普質疑台灣洗產地，結果台北市辦的世壯運贈品在洗產地，現在談關稅貿易戰大家都很緊張，結果現在真的洗給人家看？蔣說，嚴格執行合約，履約如果不符合要求當然就依約辦理。

許淑華呼籲，應該主動把這些物品送到貿易局做調查，到底有沒有洗產地的問題？蔣萬安說，若有確定市政就會依規定辦理，現在會進行驗收，若有確定事證，會依合約要求，有任何違法違規就是依合約處理。

許淑華接著問，這個廠商做這麼多荒謬的事情，為什麼還要跟他打壁球？蔣萬安說，賽程的安排，後來知道，「議員是要我不要去打嗎？」許認為，可以換選手。接著許點名研考會主委殷瑋回答，殷說，「這不是市長自己選球友，是正式賽程碰到」。

許淑華質疑，全國縣市首長有誰跟得標廠商一起打球的？是不是應該避嫌？認為殷瑋應該要保護市長，社會觀感非常重要；殷瑋則說，最好的保護就是依照賽程進行，賽程不是市長自己排的。

許淑華說，整個世壯運給社會的觀感不佳，一個一個檢討，有些可以精進作為，「你球打得很好我們知道啊，所有人都在幫你宣傳」，這時蔣笑說，「還好、還好，從一個初學者來講，我覺得OK啦」，許則說，「但是跟得標廠商打球就很不OK，你要知道」。

蔣萬安說，賽程安排他也沒有辦法預見，「如果對手是議員怎麼辦？」許淑華坦言，他應該會拒絕，因為是社會觀感問題，「你是國民黨內未來要榮登大位的人，應該要愛惜自己羽毛，很多事情未必違法，但社會觀感很重要」。