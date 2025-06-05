聊一聊就消失是什麼毛病！日占卜師分析4血型男已讀不回的理由　O型最自我

▲曖昧對象突然已讀不回、隔好幾天才回一句，到底在想什麼？（圖／取自xFrame）

記者楊智雯／綜合報導

當曖昧對象突然已讀不回、隔好幾天才回你一句「在忙」，到底是什麼心態？有女網友發文苦惱，說她跟男生穩聊半個月後，對方突然音訊全無，隔兩三天又冒出來，去年她也遇過另一位男生，熱絡一個月後一樣突然冷淡、五天後才回訊息，讓她忍不住懷疑「是不是都只是我一頭熱」？這種若即若離的互動，引起許多網友共鳴，有人直言：「沒有一起提油救火的曖昧，只會慢慢熄火。」想破解這類曖昧冷感男的真實心態，日本網站《占TV》邀請占卜師金森愛香從血型角度剖析4種男生的「已讀不回理由」，其中O型男被點名最自我，只關心自己認為重要的事，若沒意義就懶得回。

A型男：我覺得我有話要說。

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A型男一向給人「有條理、懂體貼」的形象，若你訊息傳出後遲遲沒回，可能不是故意冷淡，而是「有話卡在心裡說不出口」。根據占卜師金森愛香分析，A型男性通常會迅速回訊息，若突然沉默，背後常藏著糾結或誤會，也可能是他無法理解你的情緒，不知道該怎麼接話才不會說錯，只好選擇暫時沉默，這種時候，不妨放下訊息攻勢，等見面時再好好談，有時一句當面說清楚，勝過千言萬語的打字猜測。

B型男：專注在其他事情

B型男愛恨分明，情緒來得快也散得快，回不回訊息，往往取決於他當下的「興趣重心」，別以為他突然不讀不回就是有了新歡，根據占卜師金森愛香分析，他可能只是全神貫注在打電動、追劇，或是跟兄弟聚會中，壓根沒想到要回訊息，對這類憑感覺走的B型男來說，越逼他越跑，最好的策略就是放下執著、忙自己的事，說不定他一回神就突然熱絡地找你聊起來了。

O型男：自我中心

O型男可以說是「最自我中心」的類型，他們一旦鎖定目標，整個人就像進入封閉模式，完全投入在自己的世界，對他們來說，傳訊息不是日常社交，而是一件需要目的的事，如果當下沒有「非回不可」的理由，就會自動略過，有網友形容：「O型男不是故意不回，是壓根沒想到要回」，這種性格讓人又氣又無奈，但其實他們並不代表沒感覺，只是把注意力全放在更重要的事上，想要他熱情對話，不如等他主動開口、或給他一個他覺得重要的理由。

AB型男：需要一定的距離感

AB型男給人的感覺總是若即若離，即使對方是他們在意的人，也會本能地想保持距離，他們相信「關係要長久，得有呼吸的空間」，所以當聯繫過於頻繁時，反而會讓他們感到壓力，甚至選擇退一步，對AB型男來說，不回訊息不是冷淡，而是想回到自己的節奏，留點時間給自己獨處思考，與其苦等訊息，不如放鬆心情、轉移注意力，反而更能讓他們主動聯繫你，維持自在平衡的關係。

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