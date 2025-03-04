「明明知道不該，但還是戒不掉」！血型改不掉的壞習慣　B型總是衝動購物

▲你是不是也有幾個「明明知道不該，但還是戒不掉」的壞習慣？（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

你是不是也有幾個「明明知道不該，但還是戒不掉」的壞習慣？明知熬夜傷身，還是滑手機到凌晨，發誓要減肥，結果奶茶、炸雞還是照吃，壞習慣一旦養成，就像黏在身上的雙面膠，說戒就戒可沒那麼容易！日本知名網站「占TV」近日分析不同血型最難戒的壞習慣，揭露為什麼我們總是「說了要做，卻總是做不到」的原因！

A型：消極思考

A型人格的人膽怯、焦慮，總是杞人憂天，腦中上演著無數失敗劇本，還沒開始做，就先腦補最壞情況「如果我失敗了怎麼辦」一旦真的遇到挫折，消極小劇場立刻上演「果然我不行」、「再試也沒用吧」越想越沮喪，最後連自信心都被掏空，開始懷疑「是不是沒人對我有期待」，明明實力在線，卻總被內心的「不行啦」嚇退。其實 換個角度想，沒有最壞的結果，只有不去嘗試的遺憾，試著把「怎麼辦」換成「試試看」或許就能找到全新的突破口！

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B型：網路衝動購物

B型的人直率又熱血，看到想要的東西，根本不會多想，手指就先點下去了，尤其是滑手機時看到「這款減肥補充劑超熱賣」、「徹底去瑕乳霜，皮膚秒變光滑」看到這類廣告，B型人內心毫無懸念「我需要這個！」然後毫不猶豫地按下購買鍵。當包裹送來時，B型的人很興奮，但過沒幾天，房間角落開始堆滿「還沒拆封的戰利品」，甚至還有完全忘記自己買過的東西，倒是在信用卡帳單寄來的那一刻驚醒：「天啊，我到底買了什麼？」下次點擊購買前，記得先問自己：「這真的需要嗎？還是只是當下衝動？」

O型：無法浪費食物

O型的人天生豪爽，對於「想吃就吃」這件事，完全無法抗拒！當他們餓的時候，即使是半夜也會吃零食，即使心裡想著明天少吃一點就好了，但當隔天醒來的時候，又完全忘了這件事。直到某天褲子扣不起來、裙子腰圍變緊，O型人才會驚覺：「天啊！我最近到底吃了多少！」這時候才開始後悔，但面對零食誘惑，下一次還是會乖乖投降！

AB型：有空就玩智慧型手機

AB型人喜歡獨處，覺得「約人出門好麻煩，不如自己待著舒服」，但矛盾的是太安靜又會覺得無聊，於是，智慧型手機成了填補寂寞時光的便利工具，沉迷於遊戲和社群媒體，常常玩到忘記了時間，如果你身邊有AB型朋友，記得適時拉他們一把，提醒他們「現實世界也很精彩」！