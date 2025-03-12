血型性格決定道歉速度！　A型嗅到不對先低頭、AB型策略性認錯

▲吵架後，誰會先低頭道歉，反映出不同的性格特質。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

和別人爭吵時，你是會主動示好化解爭端的那一方？或是即使覺得自己理虧，也難以拉下臉坦率道歉？這不僅考驗著個人情商，也反映出不同的性格特質。日媒「占いTV」近日就分析各血型在衝突後的行為，列出了吵架時會主動道歉的排行榜。

第1名：A型 察覺到氣氛不對的瞬間，會主動道歉

具有協調性，屬於以團隊合作方式處理事情的A型，一旦察覺到即將爆發爭吵的惡劣氣氛，就會主動說「對不起、對不起」道歉。因為自我主張並不強烈，認為與其吵架，不如自己道歉比較好。不過，這份道歉是否出自真心，就不得而知了，也有可能是場面話。

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第2名：B型 回過神來發覺自己或許有錯，就會道歉

固執己見，自我主張明確的B型，基本上，他們天真爛漫、不會記仇，即使吵架，稍微思考後，如果覺得自己也有做得不好的地方，就會爽快地承認錯誤，不會猶豫要不要道歉，就算吵架也能很快和好。

第3名：AB型 認為自己道歉比較有利

能客觀看待事情，做出冷靜判斷的AB型，由於情感表達較少，有時會被周圍認為是冷酷的人，但其實他們本來就不喜歡爭吵，如果沒有和好的契機，爭吵看起來會持續很久，而為了避免事情變得更加麻煩，他們會主動道歉來收場，這是一種考量未來發展和得失之後的策略。

第4名：O型 固執己見，不會主動道歉

性格開朗隨和，實際上相當務實且理性派的O型，一旦決定的事情，就不太會改變自己的主張，也不會妥協，吵架時也會很固執，因此很少會主動道歉，不過，因為他們基本上是樂觀主義者，所以不太會長時間記恨或耿耿於懷。