　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

血型性格決定道歉速度！　A型嗅到不對先低頭、AB型策略性認錯

▲▼鄰居,室友,吵架。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲吵架後，誰會先低頭道歉，反映出不同的性格特質。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

和別人爭吵時，你是會主動示好化解爭端的那一方？或是即使覺得自己理虧，也難以拉下臉坦率道歉？這不僅考驗著個人情商，也反映出不同的性格特質。日媒「占いTV」近日就分析各血型在衝突後的行為，列出了吵架時會主動道歉的排行榜。

第1名：A型 察覺到氣氛不對的瞬間，會主動道歉
具有協調性，屬於以團隊合作方式處理事情的A型，一旦察覺到即將爆發爭吵的惡劣氣氛，就會主動說「對不起、對不起」道歉。因為自我主張並不強烈，認為與其吵架，不如自己道歉比較好。不過，這份道歉是否出自真心，就不得而知了，也有可能是場面話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2名：B型 回過神來發覺自己或許有錯，就會道歉
固執己見，自我主張明確的B型，基本上，他們天真爛漫、不會記仇，即使吵架，稍微思考後，如果覺得自己也有做得不好的地方，就會爽快地承認錯誤，不會猶豫要不要道歉，就算吵架也能很快和好。

第3名：AB型 認為自己道歉比較有利
能客觀看待事情，做出冷靜判斷的AB型，由於情感表達較少，有時會被周圍認為是冷酷的人，但其實他們本來就不喜歡爭吵，如果沒有和好的契機，爭吵看起來會持續很久，而為了避免事情變得更加麻煩，他們會主動道歉來收場，這是一種考量未來發展和得失之後的策略。

第4名：O型 固執己見，不會主動道歉
性格開朗隨和，實際上相當務實且理性派的O型，一旦決定的事情，就不太會改變自己的主張，也不會妥協，吵架時也會很固執，因此很少會主動道歉，不過，因為他們基本上是樂觀主義者，所以不太會長時間記恨或耿耿於懷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
551 2 1342 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國一火燒車！整輛車「燒成火球」驚悚畫面曝
被家寧全家榨乾10年！麻豆傳媒送Andy「10年VIP會員」
Andy開撕家寧觀看破463萬！高速漲粉「有望成最快百萬YT
快訊／震撼彈！遊戲巨頭35億美元收購《Pokémon GO》
大腸癌70%和它有關！醫點名「6大危險因子」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家寧像「恐怖支配者」！眾量級元老爆真相：無時無刻控制著Andy

被家寧全家榨乾10年！麻豆傳媒送Andy「10年VIP會員」填補辛苦

高雄竟有《天空之城》奇景！日女留學生驚呼：好神奇

Andy借電腦剪片　筆電專家出手「送1台任挑」9萬人讚爆：20萬那台

雲林暗藏台人天堂！整條街「招牌全是諧音梗」　全場嗨翻想朝聖

江大成受邀談創業轉型　世新大學企管系啟發學生三創思維

台鐵禁工務人員用電暖微波爐　產工批：節電不應拿員工開刀

明起雷雨轟全台4天　下周「雪崩式降溫」挑戰寒流

「2水果」超護血管、抗發炎、穩血糖！醫激推： 我家最常吃

比Andy更崩潰！周品均「被踢出20億東京著衣」血淚嘆：員工都不如

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

護理師路邊CPR「雙膝跪黑青」　曝搶命過程：一定要救他！

想體驗Jennie的人生？　本人親回：真的不要

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

野放 #黑熊 「達古阿里」腳傷！入侵校園、果園覓食 #花蓮

#台中 「襯衫 #棒球隊 」討150萬！巧遇躲債男狂扁...還跳車頂猛踹

家寧像「恐怖支配者」！眾量級元老爆真相：無時無刻控制著Andy

被家寧全家榨乾10年！麻豆傳媒送Andy「10年VIP會員」填補辛苦

高雄竟有《天空之城》奇景！日女留學生驚呼：好神奇

Andy借電腦剪片　筆電專家出手「送1台任挑」9萬人讚爆：20萬那台

雲林暗藏台人天堂！整條街「招牌全是諧音梗」　全場嗨翻想朝聖

江大成受邀談創業轉型　世新大學企管系啟發學生三創思維

台鐵禁工務人員用電暖微波爐　產工批：節電不應拿員工開刀

明起雷雨轟全台4天　下周「雪崩式降溫」挑戰寒流

「2水果」超護血管、抗發炎、穩血糖！醫激推： 我家最常吃

比Andy更崩潰！周品均「被踢出20億東京著衣」血淚嘆：員工都不如

林立延長賽再見安打！富邦悍將不敗紀錄無緣延續

吃飽就想睡「恐是1疾病」前兆！醫：很多人以為數字正常＝健康

I人、E人都適合！超萬用「Findy＆Didi」貼圖　限時開放免費下載

SABON綠野尋蹤系列清新明亮、Aesop詠香水將花香綠意完美融入

快訊／國道一號晚間火燒車！整輛車「燒成火球」驚悚畫面曝

聯發科參展EW 2025　推出全新物聯網平台Genio 720、520

家寧像「恐怖支配者」！眾量級元老爆真相：無時無刻控制著Andy

李沐爆料：張孝全片場像「背影像悲傷的狼」　轉身變「水豚君」反差萌

NanaQ嘆「連澄清資格都沒有」　被網暴5天：一個人是怎麼被毀掉的

福夢鼓手喝醉做1件事...醒來後超後悔！　告解2000粉絲：討厭自己

【一刀未剪】 「關稅只是武器」 楊光磊解析 川普逼台積電赴美背後兩大目的

生活熱門新聞

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

今晚變天！　「鋒面掃全台」雨最大地區曝

雲科大之亂！　日料店遭「1500位學生群組」惡整3年

恐剩5℃！　挑戰寒流凍6天時間曝

網瘋傳「最遲6月全民普發1萬元」！正確資訊曝光

網挖黃子佼昔日收入：7年爽賺3億

陸配「宣傳武統」被廢居台許可　網紅坦承：我檢舉的

家寧爸PO家族聚餐合照「網揪1細節」沒把Andy當家人

明起雷雨轟全台4天　下周「雪崩式降溫」挑戰寒流

明晚起雷雨轟全台　周末強烈冷氣團南下「連凍6天」

拿Andy賺的錢吃香喝辣？網挖出「家寧哥開6間店」

Andy剩20天可搶救「眾量級」！律師曝解法

Andy開戰！一排YTR斗內「贊助律師費」

律師指「Andy做錯3件事」：家寧一家有優勢

更多熱門

相關新聞

炸彈誤擊民宅　南韓空軍首長鞠躬致歉

炸彈誤擊民宅　南韓空軍首長鞠躬致歉

南韓陸空軍與駐韓美軍6日在京畿道抱川市聯合演習，戰機投彈誤擊民宅，造成31人輕重傷及152棟建築損壞。空軍參謀總長李英秀10日對此向全國國民鞠躬道歉，坦言這是「絕對不該發生，也絕不能再次發生的事故」。

失言扯「唐氏症」挨轟　郭智輝鞠躬致歉

失言扯「唐氏症」挨轟　郭智輝鞠躬致歉

開車撞核三廠大門　恆春鎮代主席出面道歉

開車撞核三廠大門　恆春鎮代主席出面道歉

愛莉莎莎又露胸部！跪地俯身照曝光

愛莉莎莎又露胸部！跪地俯身照曝光

北海道17歲女高中生慘死　涉案19歲少女落淚道歉

北海道17歲女高中生慘死　涉案19歲少女落淚道歉

關鍵字：

血型吵架道歉排行榜性格特質情商

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」

YTR圈聲援Andy「暖舉曝光」

快訊／金秀賢當兵求愛金賽綸！最新熱戀親吻照+1　甜喊「我愛你」全曝光

「金秀賢立刻公開道歉！」韓媒YTR下通牒：還有猛料

今晚變天！　「鋒面掃全台」雨最大地區曝

雲科大之亂！　日料店遭「1500位學生群組」惡整3年

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／金賽綸才高中「交往鐵證曝」！金秀賢人設崩塌　再遭爆當兵求愛：愛妳

恐剩5℃！　挑戰寒流凍6天時間曝

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」時間軸曝

網瘋傳「最遲6月全民普發1萬元」！正確資訊曝光

更多

最夯影音

更多

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面