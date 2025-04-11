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血型不同也能捐！他急換腎「妻搶第一喊捐」　術後夫妻感情UP

▲宋先生接受太太活體腎臟移植，術後4年現身說法。（圖／記者許宥孺攝）

▲宋先生(左2)接受太太活體腎臟移植，術後4年現身說法。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

血型不相容以往被視為器官移植的一大考驗，不過部分天選之人，雖然血型不同，也可接受移植延續生命。高雄63歲宋姓男子罹患腎病，透過免疫抑制治療，太太將一顆腎捐給他，完成了血型不相容的腎臟移植手術，術後近4年，夫妻身體狀況都不錯，家庭和諧融洽，宋先生感激地表示，現在是全心全意在愛太太，感謝愛妻救他一命。

收治病例的高雄榮總腎臟科主任陳建良表示，一名66歲宋先生在4年前急需換腎，太太表示想和先生白頭偕老，堅定表達願意捐腎救夫，經評估太太的身體健康狀況可行，雖兩人血型不同，但經移除抗體再接受移植手術，術後住院觀察2個多禮拜就出院，目前夫妻兩人狀況都穩定。

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▲高雄榮總腎臟科主任陳建良。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄榮總腎臟科主任陳建良。（圖／記者許宥孺攝）

高雄榮總今日舉辦衛教記者會，請到接受手術的宋先生現身說法。宋先生表示，他在十多年前曾被診斷出大腸癌3期，持續追蹤狀況良好，不過2021年突然腎功能低下，找不出原因，雖不到洗腎地步，但腎臟功能不可逆，醫師勸說，趁他還年輕先接受移植手術，會比未來洗腎後再移植狀況來的好。

宋先生表示，他的3個孩子、太太都表達願意捐腎，一家來到醫院檢驗，但太太和孩子都是A型血，他是O型，本來以為沒有移植機會，沒想到醫師說，即便患者和捐贈者血型不合，也有機會受贈器官。一家討論後，考量孩子年紀小，最後由50多歲的太太捐腎。

▲宋先生術後4年，透露夫妻倆感情融洽。（圖／記者許宥孺攝）

▲宋先生術後4年，透露夫妻倆感情融洽。（圖／記者許宥孺攝）

宋先生說，他術前1個禮拜曾短暫嘗試過洗腎，要先接受血液透析，讓自己的血型接受太太的，術後至今已快4年，雖然仍要吃免疫抑制藥物、控制飲食，但身體狀況對比接受移植手術前，現在就像個正常人。

雖然找不出當年腎功能下降的原因，但宋先生猜測，他罹癌後雖未接受化療，但自行購買坊間中藥來吃，不曉得是不是亂吃藥影響腎功能，2021年腎功能就急速下降，出現痛風、水腫、小便起泡，雖然此說法未經醫師證實，但再也不敢亂買藥來吃了。提到太太捐腎救夫，宋先生笑說：「(謝謝)不是只有講講而已，我是全心全意在愛她」，現在夫妻倆相處也更加融洽。

▲高雄榮總院長陳金順(左)、腎臟科主任陳建良(右)。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄榮總院長陳金順(左)、腎臟科主任陳建良(右)。（圖／記者許宥孺攝）

陳建良醫師表示，慢性腎臟病可藉由腹膜透析、血液透析、腎臟移植來治療，然而根據統計數據，接受器官移植的患者，5年存活率較透析患者佳。進一步分析大愛腎臟、親屬腎臟的移植類型，統計2005年4月至2018年，患者接受親屬腎臟，也就是活體移植的存活率會比屍腎來的好，10年存活率甚至可來到83.79%。

陳建良指出，屍腎移植存活率也不差，10年存活率有78.11%，不過腎臟來源有限，國內法規需五等親才能接受活體器官移植，也可能遭遇白血球抗原、血型不合的問題，但現在醫療也能克服血型不相符的問題，2019年至今，高雄榮總已執刀7例，目前患者回院追蹤都狀況良好，無需洗腎，存活率100%。

▲高雄榮總外科部長余家政。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄榮總外科部長余家政。（圖／記者許宥孺攝）

高雄榮總外科部長余家政表示，台灣在1969年完成第1例屍體器官捐贈，而日本受限於宗教信仰，遲至1997年才通過腦死可以摘取器官移植，雖晚了台灣近30年，不過在這之前，日本都是施作活體器官移植，這經常會碰到血型不相符，且親屬間也不一定同血型，因此日本對此手術相當有經驗，高雄榮總在2018年開始籌畫此手術，2019年成功執行第1例血型不相容腎臟移植手術。

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