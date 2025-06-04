知名火鍋店遭控違建行賄　業者聲明：配合調查盼還清白

生活中心／台北報導

有「火鍋界PRADA」之稱的二本松涮涮屋，因被檢舉疑似有違建，連帶揪出台北市建管處承辦官員疑似收賄弊端。台北地檢署昨日（3日）約談時任建管處股長郭姓男子、火鍋店林建宏到案說明，今凌晨諭令兩人交保。林建宏稍早發表聲明強調，全力配合司法調查，期盼檢廉釐清真相還他清白。

▲台北地檢署。（示意圖／ETtoday資料照）



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二本松涮涮屋主打日本和牛等高檔食材，因而獲得「火鍋界PRADA」的稱號。但業者2023年間遭檢舉疑似有違建，時任建管處承辦股長的郭男前往現場稽查，卻疑似收受業者數萬元賄賂，事後放水沒有裁罰，檢方指揮廉政署兵分9路搜索，並約談2名承辦人員以及林姓負責人到案。

林建宏今發表聲明表示，餐廳自2023年11月迄今，幾乎每周、甚至曾有一天3次，遭人以相同或不實事由，不斷向台北市政府警察局﹑都發局﹑商業處﹑新工處﹑衛生局﹑消防局﹑財政部國稅局、台電公司等單位檢舉。浮濫檢舉導致公務人員每天來餐廳檢查，他向來全力配合，對於違建或違法使用的問題，也願意接受市府裁罰，並配合市府要求進行改善。

林建宏指出，他也全力配合司法調查，期盼檢廉得以釐清真相，並還給他清白。對於餐廳違建問題致生本案而造成社會大眾關注及耗費司法資源，實感萬分抱歉，而他所經營的二木松餐廳將一本初衷，持續為大家服務。