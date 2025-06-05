16歲少女罹乳癌！醫曝「致病4關鍵」：身體慢性發炎

▲一名16歲少女罹患乳癌。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

乳癌為我國女性發生率最高的癌症，而近年來乳癌有年輕化趨勢，中國醫藥大學附設醫院外科醫師鄭伃書分享曾收治一名16歲少女確診乳癌，原因可能與長期外食、壓力、喝水不足與初經早有關，導致身體慢性發炎，最終罹患癌症，同時提醒民眾，初經越早、停經越晚，乳癌風險也會隨之增加。

鄭伃書醫師近日在《新聞挖挖哇》節目中分享，表示一名年僅16歲的少女因自我檢查發現胸部硬塊就醫，經檢查確認罹患乳癌。鄭醫師指出，該名少女初經提早來臨，且長期外食、攝取大量高油高糖高鹽與加工食品，加上學業壓力沉重、與家人關係緊張、長期缺乏水分攝取，導致體內長期慢性發炎，最終成為乳癌高風險族群。

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鄭伃書強調，乳癌的主要危險因子包括初經過早、停經過晚、壓力大、不當飲食習慣、未曾生育、未哺乳、乳癌家族史，以及過去曾罹患乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等。此外，女性體內的雌激素與乳癌風險密切相關，初經越早或停經越晚，累積的雌激素暴露時間越長，乳癌風險越高。

根據國健署在網站指出，乳癌為我國女性好發癌症排名第一位，相較於歐美國家，台灣乳癌好發年齡比歐美國家早，約在45至64歲之間，以45到49歲每10萬名婦女發生213人為最高。

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