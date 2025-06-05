高雄移工宿舍性侵前女友！她機警「打開手機」錄下侵犯鐵證

▲移工在宿舍性侵前女友，前女友開手機錄下鐵證。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

一名印尼籍移工阿魯（化名）在台工作期間與女子小花（化名）交往，後來2人因故分手，沒想到他竟利用獨處的機會，性侵小花逞慾，還傳訊威脅「不要亂來，我會殺妳」，行徑十分惡劣。高雄地院一審判阿魯4年、7個月有期徒刑，高院二審駁回上訴。

根據判決書內容，阿魯與小花過去曾是情侶關係，後來2人因故分手。怎料阿魯因此心有不甘，2023年6月某天，趁著2人在公司宿舍獨處時，不顧小花的意願，出手猥褻小花以後，動手侵犯得逞。

此外，阿魯還用印尼語傳訊威脅小花，要求對方「妳不要鬧事、不要亂來，我會殺妳」、「妳繼續這樣鬧，妳小心一點，妳的家庭會毀掉的」等話語，讓小花相當恐懼。

除了上述的犯行，阿魯三不五時會傳訊給小花，要脅小花拍攝私密照給他，不過因為被拒絕而討要失敗。

▲移工在宿舍性侵前女友，前女友開手機錄下鐵證。（示意圖／記者黃克翔攝）



案件曝光以後，阿魯被依照強制性交罪、恐嚇使人攝錄性影像未遂罪，判處4年有期徒刑，又被依照恐嚇危害安全罪、恐嚇使人攝錄性影像未遂罪判處7個月有期徒刑，執行完畢或赦免後驅逐出境。

阿魯對此不服，提起了上訴，並供稱2人是情侶關係，與正常人一樣都會有性行為。若2人不是情侶，小花又怎麼會向他提起結婚相關的話題。

阿魯還說，這件事情發生以後，2人又陸續發生多次性關係，並沒有強制性交的行為。至於恐嚇危害安全罪、恐嚇使人攝錄性影像未遂罪的部分，阿魯則是坦誠犯行，但希望法官看在他學歷不高、不懂台灣法律，且家境不好的情況下，能夠從輕量刑。

高雄高分院法官審理後則認為，阿魯準備性侵小花以前，小花曾打開手機錄音，這段音檔中明確錄下小花拒絕的話語，足見小花在案發當下並未同意性關係，不能以後續2人又有多次性行為，來反推當下小花同意發生關係。

高院法官最終駁回了阿魯的上訴，除了恐嚇危害安全罪的部分不得上訴以外，其他部分仍可上訴。