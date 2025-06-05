分析李在明上任「2震驚動作」　邱毅：預告將展開鐵腕改革

▲南韓總統李在明。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

南韓第21屆總統大選結果揭曉，由共同民主黨候選人李在明以49.42%的得票率勝出，順利當選新任總統。對此，前立委邱毅今（5日）指出，李在明一上任就有兩個令人震驚的動作，第一「把總統府遷回青瓦台」，是昭告天下不怕什麼青瓦台魔咒、第二「宣布徹查世越號沉船事件和梨泰院慘案的真相」。他認為，一上任新官上任三把火，就是在預告鐵腕改革，現在就將展開。

邱毅表示，李在明一上任，就有兩個令人震驚的動作。第一個動作「把總統府遷回青瓦台」。在尹錫悅時期，害怕掉進青瓦台魔咒，所以把總統府遷到龍山區的國防部大樓，官邸則遷到旁邊的漢南洞，不過尹錫悅仍然被彈劾下台，並身陷內亂罪官司，可能要在牢中渡過餘生。

邱毅認為，李在明把總統府遷回青瓦台，是在昭告天下，不怕什麼青瓦台魔咒，也等於宣誓改革承諾，將勇往直前，無所畏懼。

邱毅指出，第二個動作「宣布徹查世越號沉船事件和梨泰院慘案的真相」。前者發生在2014年4月16日，那時是朴槿慧執政，此慘案造成296人死亡，8人下落不明、後者發生在2022年10月29日，造成159人死亡，196人受傷，那時是尹錫悅執政。

邱毅說，這兩個大案，無獨有偶，都存在真相不明的諸多疑點。世越號負責調查的是當時司法部長黃教安，調查報告被輿論罵翻，事後卻升官，擔任總理。而梨泰院慘案負責調查的是時任總理的韓德洙，就報告內容，明顯掩蓋了一些真相。

最後，邱毅總結這兩個動作的意圖，李在明一上任就是新官上任三把火，就是在預告鐵腕改革，現在就將展開。