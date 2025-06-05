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國際火線／李在明，誰在暗？韓國政治前景裡的迷霧

▲▼共同民主黨南韓總統候選人李在明2日晚間在首爾汝矣島進行選前之夜造勢。（圖／達志影像）

三度角逐總統大位的李在明，今年終於總統夢成真。(圖／達志影像)

文／朱錦華

經歷「戒嚴之亂」後，韓國3日舉行總統大選，最大在野黨「共同民主黨」候選人李在明以49.42%的得票率勝出，並於4日正式就職。儘管他上任首日即誓言平息內部混亂、重建經濟，然而他接手的是一個嚴重分裂的韓國，未來的施政前路非但荊棘滿途，而且充滿迷霧。

上次總統大選，尹錫悅靠著一位楚楚惹人憐、閃閃惹人愛的美妻金建希助攻，以0.73%的得票率之差(48.56%對47.83%)擊敗李在明當選。然而因為朝小野大造成施政受阻，尹錫悅憤而宣布戒嚴，引爆所謂「戒嚴之亂」。

▲▼共同民主黨南韓總統參選人李在明的妻子金惠京。（圖／VCG）

韓國新任第一夫人：李在明的妻子金惠京。（圖／VCG）

「戒嚴之亂」凸顯一個現象：韓國的「親美派」勢力已幾乎佔有半壁江山(尹錫悅被捕後，有許多支持者揮舞著美國國旗挺他)，這也就是為什麼被視為比較親中的李在明，得票率無法過半的主因(原執政黨「國民力量黨」候選人金文洙得票率為41.15%)。

以前韓國的對外政策是「靠美」：同時跟中國、日本及北韓保持「有距離的友善關係」(尤其是在金大中、文在寅執政時期)。然而隨著美國駐軍韓國迄今超過70年後，以尹錫悅為首的「美國派」已儼然成為主流。若非尹總統突然發神經搞什麼戒嚴，這股趨勢會越來越大。現代韓國年輕人對南、北韓統一的期待已越來越淡薄(這是長期分裂後的必然結果)，更傾向於維持現狀。

▲▼南韓總統李在明、總統夫人金惠京。（圖／達志影像／美聯社）

南韓總統李在明、第一夫人金惠京為勝選歡呼。（圖／達志影像／美聯社）

在這種南、北韓持續對峙的情況下，「親美拒中」已是韓國別無選擇的選擇。 早已被貼上「親中」標籤的李在明，未來或許會對中國友善一點，但「親中」幾乎已是不可能。若他果真「親」下去，後果將會十分嚴重。至於繼續「親美」，那是必然的；不過會比尹錫悅稍為修正一點。

問題是今天韓國國內外情況都十分嚴峻兼且混亂。而川普主政下的美國喜怒無常，需索無度。韓國的配合度若不能讓美國滿意(例如駐韓美軍軍費分攤問題、關稅問題)，那麼問題就變得十分棘手了。儘管李在明政府目前是「完全執政」(國會300席裡，「共同民主黨」佔171席過半)，執政前景仍未容樂觀。

▲▼李在明、金惠京年輕時在京畿道城南市買房，並生下2子。（圖／李在明競選團隊）

李在明、金惠京年輕時在京畿道城南市買房，並生下2子。（圖／李在明競選團隊）

韓國歷來總統多半都沒有好下場，箇中原因頗多，但不排除某些事件是有人在後面「搞破壞」。你在明，別人在暗；明槍易擋，暗箭難防。無論你是得罪哪一方：反對黨、美國、中國、日本或是北韓，都有可能給你使絆子。

何況，李在明曾因涉嫌違反《公職選舉法》被判有罪，二審時改判無罪。然而後來最高法院發回重審，迄今仍未定讞(首次庭審日是6月18日)。加上還有別的一拖拉庫官司，李在明這總統能否當得穩妥，還很難說。

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