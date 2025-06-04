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自稱「最佳辯士」遭兩大醫學系撤錄取！台中高中生母校發聲了

▲▼陽明交大校門，陽明交大大門（圖／記者許敏溶攝）

▲楊姓學生涉及學習歷程造假，陽明交大開會後決定取消其醫學系錄取資格。（圖／記者許敏溶攝）

記者閔文昱／綜合報導

台中一所私立高中的楊姓學生，因學習歷程檔案遭質疑內容誇大，先後遭國立陽明交通大學與台北醫學大學撤銷醫學系正取資格。對此，楊生母校發表聲明表示，對學生處境深感遺憾與難過，目前已積極關心學生的心理狀況，並全力提供陪伴與協助，同時呼籲社會大眾給予當事人更多空間與理解。

回顧這起爭議，楊生近日於社群平台分享個人學習歷程，自稱曾獲「高中菁英盃最佳辯士」榮譽，但經網友查證，實為某場次中的「優秀辯士」，非全場獲獎。陽明交大表示，雖難認定有蓄意造假，但書審資料中多處與事實不符，已影響評分公正性，因此決議不予計分並取消錄取。北醫大亦表示，經過系級與校級招生委員會審查後，做出相同決議。

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校方強調招生過程須維持公平與嚴謹，兩校皆依程序給予楊生說明機會後才作出決議，並依規定行文通知大學甄選入學委員會及當事人。據了解，楊生原本在個人申請中獲得陽明交大、北醫大、中山醫大、中國醫大等四所醫學系正取資格，另備取長庚大學，如今失去兩校資格，其後續升學規劃與選擇，備受關注。

對此，楊生所就讀的高中發表聲明表示，對學生所面臨的處境深感遺憾與難過，並強調細節仍需取得學生及家長同意才能進一步說明。校方同時指出，已持續積極關心學生的心理狀況，提供陪伴與必要協助，也希望外界能給予當事人更多空間與體諒。

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連遭兩大醫學系撤錄取！高中生母校發聲了

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一名台中私校楊姓學生錄取國立陽明交通大學醫學系，卻被發現學習歷程檔案資料疑似造假。陽明交大今（4日）宣布取消該生錄取資格。該生同時也錄取台北醫學大學醫學系，北醫大稍早也表示，醫學系已召開相關會議，並給予考生陳述意見機會，經系級及校級招生委員會審慎討論後，決議取消該生錄取資格。

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關鍵字：

學生學歷造假醫學系風波

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