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科技救災新視野！基商師生訪消防分隊　體驗無人機搜救實戰

▲科技救災新視野！基隆消防x基商航電合作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆商工師生體驗無人機搜救實戰。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局暖暖分隊2日迎來一群特別的訪客，基隆商工航空電子科20餘名學生在蔡宗和老師帶領下，參觀「救災無人機控制中心」，深入瞭解無人機在現代防救災中的關鍵角色。這場結合理論與實務的教學活動，由消防局保養場長蔡文同親自解說，讓學子們親身感受科技救災的最前線應用。

在AI與無人機技術快速發展的時代背景下，無人機已成為災害應變的重要工具。課程中，消防局透過豐富的實戰案例，詳細介紹無人機在各類災害現場的多元應用。為強化學習成效，師生們更前往外木山海岸進行實地演練，操作搭載熱顯像儀與AI人臉辨識系統的無人機模擬岸際搜救，體驗即時回傳GPS座標的救援流程。

▲科技救災新視野！基隆消防x基商航電合作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲從控制中心到海岸演練，基隆學子沉浸式學習無人機救災。

特別值得一提的是，學生們親自操作配備「拋投系統」的救援無人機，模擬在海域或河岸發現待援者時，如何突破地形限制精準投送救生裝備。這種創新的救援方式，充分展現科技在分秒必爭的救災現場所能發揮的關鍵作用。

除戶外實作外，師生們也參觀了消防局無人機控制中心，近距離觀察無人機如何執行高強度、高時效性的救災任務。透過與消防專業人員的深度交流，學生們對無人載具在搜救、勘災等領域的應用有了更立體的認識。

▲科技救災新視野！基隆消防x基商航電合作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基商航電科參訪消防局無人機控制中心。

消防局保養場長蔡文同指出，此次與基商航電科的協同教學，不僅讓學生實際見證科技救災的成效，更希望能激發年輕學子對防救災工作的熱忱，為未來培育相關領域的專業人才播下種子。

這場別開生面的教學觀摩，完美體現「跨界合作、學用合一」的教育理念。透過走出教室、深入實務現場的學習模式，學生們不僅累積寶貴的操作經驗，更拓展了未來在科技與公共安全領域的職業視野。

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