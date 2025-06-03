屏東聯合助學脫貧自立方案學生潘春元　奪南區汽車板金職類冠軍

▲潘春元奪得第55屆全國技能競賽南區分區賽榮獲汽車板金職類第1名。（圖／屏東縣政提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣「聯合助學脫貧自立方案」的學生潘春元，於114年第55屆全國技能競賽南區分區賽榮獲汽車板金職類第1名，展現非凡技藝與毅力。他自幼家境清寒，與母親相依為命，卻始終堅持向學、不懈追夢。在社會資源的支持下，他專注學習、積極進取，不僅脫穎而出，更立志在國際競技場上為台灣爭光，並期許未來回饋社會，延續這份溫暖與希望。

屏東縣政府社會處表示，目前就讀內埔農工汽車科三年級的潘春元，自幼與媽媽相依為命，媽媽因病無法工作，家中經濟困頓，但成熟的他並未因此自怨自艾，反而十分珍惜學習的機會、認真上進，追求自我成長，在汽車板金的專業領域中，有非常出色而精熟的技術，並將於7月份角逐國手選拔賽，爭取未來參加國際性技能競賽，在國際的舞台上，為台灣爭光!

潘春元表示，非常慶幸在高二那年，接受內埔社會福利服務中心的協助，並透過社福中心的轉介進入到屏東縣「聯合助學脫貧自立方案」，獲得註冊費、書籍費以及證照考試等就學相關費用的補助，讓自己可以更專注於專業的精進；靠著自己的努力，以及來自於社會各界的善款作為支持。

他期望自己可以在全國技能競賽中大放異彩，並表示不會忘記這一路走來，大家所提供的幫助，無論是社會處的社工姊姊，還是捐助「聯合助學脫貧自立方案」以及每月提供生活資源的善心人士或單位，等未來有能力的時候，也要回饋社會、讓愛延續下去。

社會處表示，「聯合助學脫貧自立方案」，以教育投資的方式，提供弱勢家戶二代子女就學相關的經濟協助，增加其未來就業的競爭力、翻轉家庭的困境，達到真正的自立脫貧。

「聯合助學脫貧自立方案」114學年度第一學期申請期程，預計將於114年7月1日起至114年9月6日止。詳細資訊請參考屏東縣政府社會處網頁: https://www.pthg.gov.tw/planjdp/cp.aspx?n=9463987D224BAA6B