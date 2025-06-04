快訊／高中生造假「最佳辯士」再遭北醫取消錄取　已痛失兩校資格

▲北醫大今天開會決定，取消楊姓學生醫學系錄取資格。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

一名台中私校楊姓學生錄取國立陽明交通大學醫學系，卻被發現學習歷程檔案資料疑似造假。陽明交大今（4日）宣布取消該生錄取資格。該生同時也錄取台北醫學大學醫學系，北醫大稍早也表示，醫學系已召開相關會議，並給予考生陳述意見機會，經系級及校級招生委員會審慎討論後，決議取消該生錄取資格。

這名來自台中私校的楊姓學生，錄取陽明交大醫學系之後，在網路上PO出自己學習歷程，提及曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，但經過網友查證獲獎名單質疑資料造假，楊生後來對外道歉，強調該錯誤並非蓄意造假；校方也表示會召開會議確認其錄取資格。

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陽明交大今天下午率先表示，通案觀察該案的備審資料，「難謂有造假之實」，但書審資料中確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不予計分，按陽明交大招生簡章規定，取消該生錄取資格。

北醫大稍早也指出，校方重視招生過程的公平與嚴謹，針對本次個案，醫學系已召開相關會議，並給予考生陳述意見機會。經過系級及校級招生委員會審慎討論後，決議取消該生錄取資格。校方已依相關程序，正式行文通知大學甄選入學委員會及當事考生。

根據榜單資料，楊姓學生在此次申請入學中，獲得陽明交大、北醫大、中國醫大、中山醫大等4校醫學系正取，另備取長庚大學醫學系。