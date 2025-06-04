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快訊／高中生學習歷程涉造假　陽明交大取消錄取資格

▲▼陽明交大校門，陽明交大大門（圖／記者許敏溶攝）

▲楊姓學生涉及學習歷程造假，陽明交大開會後決定取消其醫學系錄取資格。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

一名台中私校楊姓學生錄取國立陽明交通大學醫學系，卻被發現學習歷程檔案資料疑似造假。陽明交大今（4日）表示，經過校級招生委員會審議，備審資料難說有造假之實，但書審資料中確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不予計分，按本校招生簡章規定，取消該生錄取資格。

這名來自台中私校的楊姓學生，錄取陽明交大醫學系之後，在網路上PO出自己學習歷程，其中一項提及曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，但網友查證獲獎名單質疑資料造假，楊生後來對外道歉，強調該錯誤並非蓄意造假；校方也表示會召開會議確認其錄取資格。

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有關114學年醫學系申請入學醫師組正取生備審資料爭議一案，陽明交大表示，經過6月2日醫學系招生試務工作小組會議、6月2日醫學院招生委員會，以及6月4日校級招生委員會審議，決議取消該生錄取資格。

陽明交大指出，通案觀察該案的備審資料，「難謂有造假之實」，但書審資料中確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不予計分，按陽明交大招生簡章規定，取消該生錄取資格。

陽明交大強調，一向重視誠信教育與品格培養，學習歷程制度設計初衷，是為鼓勵學生自我反思與多元成長。校方期盼社會各界理性看待相關議題，給予學生更多理解與支持，避免網路公審，共同營造健康的教育環境。

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