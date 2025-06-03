　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普願為台灣冒險動武？　分析：外交也「嘴硬手軟」不只關稅

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普關稅政策朝令夕改。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普關稅政策往往雷聲大雨點小，使得媒體與投資圈近來出現新詞彙「TACO」，嘲諷「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out）。而《金融時報》分析，「TACO」不僅適用於貿易政策，川普在外交上也總是退縮，就算中共武力攻台，似乎也不太可能為台灣冒險。

「TACO」一詞由《金融時報》記者阿姆斯壯（Robert Armstrong）創造，指的是川普揚言對特定國家徵收鉅額關稅，後來又因市場反彈延後實施或降低稅率的模式，截至目前已發生在加拿大、墨西哥、中國及歐盟身上。

《金融時報》首席外交事務評論員拉赫曼（Gideon Rachman）2日撰文指出，川普上周在記者會上被問及「TACO」，直言這是個「討厭的問題」，也許是因為太過準確，且「TACO」不僅在投資圈有用，也是分析川普外交政策的關鍵。

拉赫曼援引歐洲智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）研究主管夏皮羅（Jeremy Shapiro）觀點，稱川普喜歡發出令人毛骨悚然的威脅，揚言動武卻鮮少付諸行動。統計指出，川普2個任期內威脅動武22次，但僅2次採取行動；而實際動武共有25次，主要是針對伊斯蘭國（IS）或蓋達（al-Qaeda）等恐怖組織的有限打擊，但其中僅2次有事先預告。

夏皮羅的結論是，川普威脅和使用武力的方式有如「操場上的惡霸」，身材高大、表面強硬，實則害怕在任何情況下動武，即便是公平對決，直言川普僅在對手極弱、幾乎無力反擊時，才會動用武力。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 專家指出，川普威脅常常只是說說而已。（圖／達志影像／美聯社）

拉赫曼指出，未來面對伊朗、烏克蘭或台灣等區域危機，川普仍可能延續「說得多、做得少」的模式。他曾威脅若美伊核談判破局，將授權打擊伊朗，但歷史表明無論談判結果如何，他很可能不願採取行動。

針對烏克蘭問題，川普可能比拜登政府更為謹慎，避免任何可能使美俄關係升溫的舉動。至於台灣，儘管美國國防部長赫格塞斯上周警告，中國武力攻台的威脅可能迫在眉睫，但不論中國怎麼做，川普似乎也不太可能為了台灣冒險開戰。

真正需要擔心的是那些看似脆弱或無反抗能力的地區，例如格陵蘭島。而這代表丹麥與歐盟需設法讓川普意識到，他若對格陵蘭出手將付出代價。

事實上，川普並非唯一對軍事干預態度謹慎的總統。拜登與歐巴馬同樣對出兵格外小心，但川普不同之處在於他常言辭激烈，實際行動卻很軟弱，與老羅斯福「溫言在口，大棒在手」的名言正好相反。

但過度使用「TACO」也可能刺激川普，使他試圖證明自己是個硬漢，實際上他被記者問及「TACO」的隔天就將進口鋼鐵關稅提升至50%。拉赫曼在文末警告，「嘲笑霸凌者通常不是個好主意。那些懷疑川普的兇猛威脅作用不大的國家，最好還是把這種想法藏在心裡。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2日本人出差遭殺害　嫌犯為中國籍
桌協取消參賽權　莊智淵爆高承睿3年前也受害
林美貞離婚首露面「情緒哽咽」　一聽到孫興變臉
《型男》主廚消失5年！　超狂新身分曝光
南投罷馬補件3828份！　馬文君酸「福壽螺」催出2.5倍連署
昔槓上王浩宇！　陸之駿愛女酒駕被逮
閨密偷吃老公！　公司淪情慾辦公室

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尿急！男新加坡水溝隨地解放　掏7元賄賂「換10天牢飯」

南韓大選催票倒數！李在明、金文洙雙強對決　李俊錫：別投給老人

AI何時超越人類？　專家警告「最快明年」恐掀失業潮

兒在家門口遭刺死！老父解鎖手機　赫見「凶手詭笑嗨舞」

川普願為台灣冒險動武？　分析：外交也「嘴硬手軟」不只關稅

菲「排水孔貞子」引關注　攝影師再揭15人棲身下水道

快訊／東京路邊砍人！兇手逃亡中　80多歲阿嬤送醫

日政府「大量釋米」卻賣不完！　東京大型商場：不再補貨

南韓首爾紡織廠惡火！社長疑財務糾紛縱火　婦人亡、消防員受波及

習近平授權「與美談判來硬的」　恐要求購買管制晶片

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

尿急！男新加坡水溝隨地解放　掏7元賄賂「換10天牢飯」

南韓大選催票倒數！李在明、金文洙雙強對決　李俊錫：別投給老人

AI何時超越人類？　專家警告「最快明年」恐掀失業潮

兒在家門口遭刺死！老父解鎖手機　赫見「凶手詭笑嗨舞」

川普願為台灣冒險動武？　分析：外交也「嘴硬手軟」不只關稅

菲「排水孔貞子」引關注　攝影師再揭15人棲身下水道

快訊／東京路邊砍人！兇手逃亡中　80多歲阿嬤送醫

日政府「大量釋米」卻賣不完！　東京大型商場：不再補貨

南韓首爾紡織廠惡火！社長疑財務糾紛縱火　婦人亡、消防員受波及

習近平授權「與美談判來硬的」　恐要求購買管制晶片

保險法修法三讀通過　豁免條款14萬元門檻

福興宮化慈悲為動力　「太平媽祖獎」嘉勉優秀學子19年不輟

8台人遊泰整團被賣　人蛇集團首腦年僅25歲！被逮時阿公反應曝

罷團批羅智強無視言論自由　何元楷：言論自由不包含抹黑造謠

陸不願證實「川習通話」　強調未違反中美日內瓦共識

曾智希為尪跟神明許願吃素！陳志強放閃曝「備孕進度」心疼說話了

莎拉潔西卡派克認了　其實凱莉喝的「大都會」都是果汁

高雄港嚴重事故「十分幸福」接駁車撞路旁板台　車頭爛毀1人傷

尿急！男新加坡水溝隨地解放　掏7元賄賂「換10天牢飯」

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」嘆：傷人不成反傷己

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

國際熱門新聞

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

義埃特納火山爆發　遊客逃命畫面曝光

烏俄重啟和談！雙方同意交換戰俘與6000具遺體

北海道震度4地震連發　氣象廳示警了

15F高度墜亡　玩滑翔傘「自解安全扣」

快訊／東京路邊砍人！　兇手逃亡中

遊日最大困擾！22%旅客認為「這設施太少」

超猛巨乳！網美包緊緊更誘人　百萬人朝聖

女摔出3樓無邊際泳池　1小時內死亡

路透：川普加速關稅談判　要求各國6/4前提方案

史上第2人！　喬科維奇法網100勝入袋

擺脫川普關稅戰緊張局勢　美股收紅

揮刀劍，斷盟約：馬斯克為何求去？

更多熱門

相關新聞

美點名藍白勿擋國防預算　綠：在野應表態是否支持1500億韌性預算

美點名藍白勿擋國防預算　綠：在野應表態是否支持1500億韌性預算

美方上周向台灣在野黨喊話，希望不要阻擋民進黨政府將國防預算拉高國內生產毛額（GDP）3%的努力，「這不是政黨問題，而是生存問題」，國民黨及民眾黨隨即聲稱支持台灣國防。然而，在野黨仍主張刪除「強化國土安全韌性」1500億預算。對此，民進黨今（3日）表示，面對中共灰色地帶侵擾頻傳，海巡急需充足預算來完善熱顯像儀及水空偵蒐無人載具等更先進裝備捍衛海疆，因此行政院已提出1500億強化國土安全韌性預算，請國民黨與民眾黨說清楚支持與否，讓全民檢驗。

習授權「來硬的」　恐要求買管制晶片

習授權「來硬的」　恐要求買管制晶片

美傳允許伊朗濃縮鈾　川普強硬回應　

美傳允許伊朗濃縮鈾　川普強硬回應　

澤倫斯基：持續攻擊　直到俄停火

澤倫斯基：持續攻擊　直到俄停火

鮑爾的難題　聯準會如何面對「川普新政」

鮑爾的難題　聯準會如何面對「川普新政」

關鍵字：

川普關稅政策外交政策TACO風波

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

即／收押103天　市議員陳怡君狼狽畫面曝

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

桌協理事反擊　稱體育署只聽一面之詞

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面