川普願為台灣冒險動武？　分析：外交也「嘴硬手軟」不只關稅

▲ 川普關稅政策朝令夕改。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普關稅政策往往雷聲大雨點小，使得媒體與投資圈近來出現新詞彙「TACO」，嘲諷「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out）。而《金融時報》分析，「TACO」不僅適用於貿易政策，川普在外交上也總是退縮，就算中共武力攻台，似乎也不太可能為台灣冒險。

「TACO」一詞由《金融時報》記者阿姆斯壯（Robert Armstrong）創造，指的是川普揚言對特定國家徵收鉅額關稅，後來又因市場反彈延後實施或降低稅率的模式，截至目前已發生在加拿大、墨西哥、中國及歐盟身上。

《金融時報》首席外交事務評論員拉赫曼（Gideon Rachman）2日撰文指出，川普上周在記者會上被問及「TACO」，直言這是個「討厭的問題」，也許是因為太過準確，且「TACO」不僅在投資圈有用，也是分析川普外交政策的關鍵。

拉赫曼援引歐洲智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）研究主管夏皮羅（Jeremy Shapiro）觀點，稱川普喜歡發出令人毛骨悚然的威脅，揚言動武卻鮮少付諸行動。統計指出，川普2個任期內威脅動武22次，但僅2次採取行動；而實際動武共有25次，主要是針對伊斯蘭國（IS）或蓋達（al-Qaeda）等恐怖組織的有限打擊，但其中僅2次有事先預告。

夏皮羅的結論是，川普威脅和使用武力的方式有如「操場上的惡霸」，身材高大、表面強硬，實則害怕在任何情況下動武，即便是公平對決，直言川普僅在對手極弱、幾乎無力反擊時，才會動用武力。

▲ 專家指出，川普威脅常常只是說說而已。（圖／達志影像／美聯社）

拉赫曼指出，未來面對伊朗、烏克蘭或台灣等區域危機，川普仍可能延續「說得多、做得少」的模式。他曾威脅若美伊核談判破局，將授權打擊伊朗，但歷史表明無論談判結果如何，他很可能不願採取行動。

針對烏克蘭問題，川普可能比拜登政府更為謹慎，避免任何可能使美俄關係升溫的舉動。至於台灣，儘管美國國防部長赫格塞斯上周警告，中國武力攻台的威脅可能迫在眉睫，但不論中國怎麼做，川普似乎也不太可能為了台灣冒險開戰。

真正需要擔心的是那些看似脆弱或無反抗能力的地區，例如格陵蘭島。而這代表丹麥與歐盟需設法讓川普意識到，他若對格陵蘭出手將付出代價。

事實上，川普並非唯一對軍事干預態度謹慎的總統。拜登與歐巴馬同樣對出兵格外小心，但川普不同之處在於他常言辭激烈，實際行動卻很軟弱，與老羅斯福「溫言在口，大棒在手」的名言正好相反。

但過度使用「TACO」也可能刺激川普，使他試圖證明自己是個硬漢，實際上他被記者問及「TACO」的隔天就將進口鋼鐵關稅提升至50%。拉赫曼在文末警告，「嘲笑霸凌者通常不是個好主意。那些懷疑川普的兇猛威脅作用不大的國家，最好還是把這種想法藏在心裡。」