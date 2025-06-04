快訊／今降6℃「全台變天」　10縣市大雨特報

▲今日全台天氣不穩定。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今日北部高溫降6度，10縣市大雨特報！中央氣象署預報員劉沛滕提醒，今日西半部、台東、午後山區有局部大雨機率。

►大雨特報

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▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

氣象署今天清晨發布大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今日台中以南及台東（含綠島、蘭嶼）有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天滯留鋒面在中南部，中南部、花蓮、台東有短暫陣雨或雷雨，北部因東北風，雷雨機率相對較小，西半部、台東、午後山區有局部大雨機率。氣象署觀測，台北氣象站周二高溫來到30.7度，今預報僅24度，降幅達6度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



劉沛滕說，周四鋒面慢慢往南移，西半部不定時降雨緩和一些、範圍較局部，東半部降雨比較全面，午後因熱力作用，西半部山區有明顯局部大雨。

劉沛滕表示，周五、周六偏南風水氣，南部、東半部有局部降雨，各地午後有局部短暫雷陣雨；周日、下周一吹弱弱西南風，天氣相對較穩定，清晨至上午中南部有少部分降雨，各地午後有雷陣雨機率；下周二東南方水氣上來，花東有局部降雨，其他地區午後有雷陣雨。