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今鋒面掃全台　下周可能有熱帶擾動發展

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲模式下周三晚間8時模擬圖（上圖左）顯示，南海有熱帶擾動發展跡象；與美國模式同時間模擬圖（上圖右）熱帶擾動明顯發展，且已在台灣東方海面，兩者完全不同。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

今日鋒面掃全台！氣象專家吳德榮表示，各國模式模擬下周南海、菲律賓東方海面皆有熱帶擾動發展的跡象。對此，中央氣象署預報員劉沛滕指出，模式有做出擾動發展機率，會不會進一步變成熱帶性低氣壓，還要再觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日梅雨季第5波鋒面影響，有局部陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生，北台轉涼。

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吳德榮說，周四鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨，午後雨勢加大；周五、周六鋒面東移減弱，氣溫逐日升，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，受西南風影響，清晨、上午西南部亦偶有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，周日至下周三台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏，大氣不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；下周四、下周五的天氣與熱帶擾動的動態有關，需再觀察。

吳德榮指出，另外，各國模式模擬下周南海、菲律賓東方海面皆有熱帶擾動發展的跡象，但各國模擬結果很分歧，對梅雨季的大氣型態也造成不同程度破壞；不過，各國模擬的不確定性都很大，需持續觀察模式調整。

對此，劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，模式有做出下周三、下周四之後，南邊海面有熱帶擾動發展機率，但會不會進一步變成熱帶性低氣壓，還要觀察一段時間。

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