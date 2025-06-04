新北萬金杜鵑攝影展結果出爐　師徒聯手運用光影奪金銀二獎

▲藝術家團隊《印印美黛指》成員陳眉如及黃文君為萬金杜鵑創作的版畫及刺繡作品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

萬金杜鵑攝影展今（4日）於新北市政府1樓西側走廊盛大開幕，新北市副市長朱惕之親臨現場，頒發獎狀及獎金予16位攝影比賽得獎者。展期將持續至6月13日，觀展民眾還可參與農業局「稼日蒔光」臉書的線上互動活動，有機會獲得萬金杜鵑品牌護照夾及花精靈植栽袋等精美好禮。新北市農業局誠摯邀請民眾前來欣賞攝影愛好者鏡頭下杜鵑花的絕美風采。

副市長朱惕之致詞時指出，全台約80%用於綠美化的杜鵑花苗皆產自萬里、金山地區，當地杜鵑栽培歷史已近50年，目前更傳承至第三代花農，年產量高達600萬株，品質與產量均居全台之冠。新北市積極打造「萬金杜鵑」品牌，不僅凝聚地方共識推廣杜鵑之美，更獲得國際獎項肯定。為記錄杜鵑花的多元樣貌，農業局廣邀攝影愛好者捕捉城市中各處的杜鵑倩影，本次比賽共收到53位參賽者、210件作品，最終評選出16位得獎者。朱副市長特別頒發1萬元獎金予金獎得主林憶萍。

▲新北市副市長朱惕之（左）頒發獎狀及獎金予2025萬金杜鵑攝影比賽金獎得主林憶萍（右）。

得獎作品取材廣泛，涵蓋春季花展的杜鵑花藝作品、萬里瑪鋉溪畔花海、法鼓山雪白杜鵑步道、台大校園、國際自由車賽事場景，以及彰化社頭等全台各地的杜鵑景致。作品不僅記錄花卉自然之美，更捕捉蜜蜂採蜜的靈動瞬間，以及人與花景的溫馨互動。評審團代表駱崇賢（中華攝影雜誌社長）表示，參賽者充分發揮創意，運用多元拍攝手法呈現杜鵑的不同風貌，從壯闊景致到細微特寫各具特色，評選過程極具挑戰性，尤其金銀獎作品僅一分之差，競爭相當激烈。

金獎得主林憶萍以作品《杜鵑之境》脫穎而出，該作品拍攝由工二建築、自愛及麻吉苗圃共同創作的「屏鵑」花藝裝置。林憶萍巧妙運用鏡面反射與燈光效果，營造虛實交錯的視覺層次，並透過柔焦手法增添夢幻氛圍，展現精湛的構圖技巧與詩意美感。她分享創作心得時表示，去年參賽獲得佳作的經驗激勵她今年再度挑戰，特別感謝攝影啟蒙老師鄭明坤（本屆銀獎得主）的指導。為捕捉完美畫面，她從白天拍到黃昏，不斷調整拍攝角度，最終呈現這幅令人驚艷的作品。

展場除展示得獎攝影作品外，更重現金獎作品中的「屏鵑」花藝裝置，同時展出藝術家陳眉如、黃文君為萬金杜鵑創作的版畫與刺繡作品。農業局提醒，展期間參與「稼日蒔光」臉書指定貼文互動，即有機會獲得限量好禮（共10個名額），歡迎民眾把握機會前來觀展，感受杜鵑花的藝術魅力。

▲朱惕之與2025萬金杜鵑攝影比賽得獎者合影。

▲民眾在2025萬金杜鵑攝影展觀展。