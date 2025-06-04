收30萬元攔車破窗「剪斷仇家拇指」　惡煞逃逸多年落網被起訴

▲呂姓男子於2018年間夥同戴姓、徐姓少年在中壢區尾隨邱姓男子，伺機擋住其車輛去向，3人砸車後壓制邱男控制行動，再由呂持月牙剪強行剪斷邱之左手拇指後逃離。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍新竹縣呂姓男子於2018年間聽從自稱「劉老闆」男子教唆，以30萬元代價要剪斷邱姓男子左手拇指，呂隨於同年3月間夥同戴姓男子與徐姓少年在中壢區尾隨邱姓男子，伺機擋住其車輛去向，3人壓制邱男後，由呂男持月牙剪強行剪斷邱之左手拇指造成重傷害，隨即驅車逃離；桃園地檢署偵結依重傷害、強制罪嫌起訴呂男，另外戴男則已入監服刑，徐姓少年依兒少法移由桃園少年法庭審理。

檢警調查，呂姓男子與被害邱姓男子素不相識，2018年間受自稱「劉老闆」男子教唆，因故對邱男不滿，「劉老闆」出價30萬元，教唆呂男伺機對邱攻擊，還要求呂必須剪斷其左手拇指，以發洩其怨氣。呂同意接受此任務後，邀集戴姓男子、徐姓少年協助，3人完成事前準備工作，於同年3月20日上午，由呂駕車搭載戴、徐2人前往邱姓男子位於中壢區住處守候。

途中，呂姓男子將自己自小客車車牌改換其他車牌，企圖規避警方查緝，趁邱男當天上午外出後，呂等人一路尾隨，至中午12時許，邱男駕車至中壢區聖德一路偏僻處，呂男等人隨駕車斜停擋住邱男轎車去向，呂男3人隨即下車，由徐姓少年持鐵鎚砸破邱車窗，邱隨即以手機打電話欲報警，呂男見狀伸手搶走邱手機丟棄至路旁，呂、戴2人強押邱，徐則在一旁把風，呂持預藏之月牙剪向邱的左手拇指強行剪斷至截肢，邱當場哀號，呂男等人見完成任務後，隨後將斷指與月牙剪隨意丟棄後逃離現場，中壢警方獲報後組成專案小組查緝，本案經警方追查數年後查獲呂男等人到案。

桃檢複訊時，認為被告呂男等人涉犯重傷害與強制罪嫌，呂、戴與徐姓少年均為共同正犯，被告3人有取得報酬30萬元，應予宣告沒收，但徐姓少年案發時仍為少年，此外，戴姓男子已被桃園地院判刑確定，另徐姓少年則請法院依兒少法保障法由桃園少年法庭審理，並建議法院依法加重其刑，檢方偵結依重傷害與強制罪嫌將呂姓男子提起公訴。