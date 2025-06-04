　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

收30萬元攔車破窗「剪斷仇家拇指」　惡煞逃逸多年落網被起訴

▲呂姓男子於2018年間夥同戴姓、徐姓少年在中壢區尾隨邱姓男子，伺機擋住其車輛去向，3人砸車後壓制邱男控制行動，再由呂持月牙剪強行剪斷邱之左手拇指後逃離。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲呂姓男子於2018年間夥同戴姓、徐姓少年在中壢區尾隨邱姓男子，伺機擋住其車輛去向，3人砸車後壓制邱男控制行動，再由呂持月牙剪強行剪斷邱之左手拇指後逃離。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍新竹縣呂姓男子於2018年間聽從自稱「劉老闆」男子教唆，以30萬元代價要剪斷邱姓男子左手拇指，呂隨於同年3月間夥同戴姓男子與徐姓少年在中壢區尾隨邱姓男子，伺機擋住其車輛去向，3人壓制邱男後，由呂男持月牙剪強行剪斷邱之左手拇指造成重傷害，隨即驅車逃離；桃園地檢署偵結依重傷害、強制罪嫌起訴呂男，另外戴男則已入監服刑，徐姓少年依兒少法移由桃園少年法庭審理。

檢警調查，呂姓男子與被害邱姓男子素不相識，2018年間受自稱「劉老闆」男子教唆，因故對邱男不滿，「劉老闆」出價30萬元，教唆呂男伺機對邱攻擊，還要求呂必須剪斷其左手拇指，以發洩其怨氣。呂同意接受此任務後，邀集戴姓男子、徐姓少年協助，3人完成事前準備工作，於同年3月20日上午，由呂駕車搭載戴、徐2人前往邱姓男子位於中壢區住處守候。

途中，呂姓男子將自己自小客車車牌改換其他車牌，企圖規避警方查緝，趁邱男當天上午外出後，呂等人一路尾隨，至中午12時許，邱男駕車至中壢區聖德一路偏僻處，呂男等人隨駕車斜停擋住邱男轎車去向，呂男3人隨即下車，由徐姓少年持鐵鎚砸破邱車窗，邱隨即以手機打電話欲報警，呂男見狀伸手搶走邱手機丟棄至路旁，呂、戴2人強押邱，徐則在一旁把風，呂持預藏之月牙剪向邱的左手拇指強行剪斷至截肢，邱當場哀號，呂男等人見完成任務後，隨後將斷指與月牙剪隨意丟棄後逃離現場，中壢警方獲報後組成專案小組查緝，本案經警方追查數年後查獲呂男等人到案。

桃檢複訊時，認為被告呂男等人涉犯重傷害與強制罪嫌，呂、戴與徐姓少年均為共同正犯，被告3人有取得報酬30萬元，應予宣告沒收，但徐姓少年案發時仍為少年，此外，戴姓男子已被桃園地院判刑確定，另徐姓少年則請法院依兒少法保障法由桃園少年法庭審理，並建議法院依法加重其刑，檢方偵結依重傷害與強制罪嫌將呂姓男子提起公訴。

 【更多新聞】

6頭乳牛深夜逛大街！路人驚嚇報警　龜山警斜槓牧童趕牛

十字路口滿地啤酒！貨車司機未捆牢噴落釀禍　最高罰1萬8

泰女托運行李夾帶近11公斤大麻　接運男「商旅花圃取貨」被逮

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明鋒面南移防局部大雨　下周恐有熱帶擾動發展
不是吳姍儒！傳小禎接替Melody主持棒　經紀人認了
快訊／大雷雨轟2縣市　持續1小時
快訊／下班注意！國1「8車連環撞」！回堵5公里
快訊／高中生學習歷程涉造假　陽明交大取消錄取資格
冷氣別用1物清潔！家電老闆抖嚴重後果　苦主點頭：整台報銷
王文洋已付女大生逾4000萬！　態度轉強硬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帳戶被凍結！「高雄媳婦」Mana反制詐團話術：銀行冷氣強

送完孩子趕上班…30歲單親媽自摔亡　基市府專案助9歲女走出低谷

快訊／國1南下中壢段8車連環撞！2人受傷　後方回堵5公里

快訊／基隆轎車撞斷瓦斯管線！駕駛假裝查看開溜　居民追丟了

陳修將再添一罪！虐殺小女友棄保回籠30天　吸安毒判刑3月

王文洋已付宋女逾4000萬　態度轉趨強硬

收30萬元攔車破窗「剪斷仇家拇指」　惡煞逃逸多年落網被起訴

快訊／新北龍洞外海漁船翻覆　船長落海失蹤...全面救援中

王文洋包養產子案開庭　女大生現身法院畫面曝光！

快訊／余文正猛撞釀4死！警認有蓄意衝撞意圖　殺人罪移請檢方偵辦

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

帳戶被凍結！「高雄媳婦」Mana反制詐團話術：銀行冷氣強

送完孩子趕上班…30歲單親媽自摔亡　基市府專案助9歲女走出低谷

快訊／國1南下中壢段8車連環撞！2人受傷　後方回堵5公里

快訊／基隆轎車撞斷瓦斯管線！駕駛假裝查看開溜　居民追丟了

陳修將再添一罪！虐殺小女友棄保回籠30天　吸安毒判刑3月

王文洋已付宋女逾4000萬　態度轉趨強硬

收30萬元攔車破窗「剪斷仇家拇指」　惡煞逃逸多年落網被起訴

快訊／新北龍洞外海漁船翻覆　船長落海失蹤...全面救援中

王文洋包養產子案開庭　女大生現身法院畫面曝光！

快訊／余文正猛撞釀4死！警認有蓄意衝撞意圖　殺人罪移請檢方偵辦

孫鵬升格「老大的老大」演黑幫超過癮！　沒讓孫安佐參一咖：要對得起老闆

陸委會遭「炸彈恐嚇」　警告「敢辦六四紀念」就引爆！

人工培育「膜形盤珊瑚」25年　6公分長到60公分終於展出

首屆「台灣觀光永續獎」揭曉　雄獅旅遊、李奇嶽雙獲肯定

馬克宏稱棄烏克蘭恐「對台灣構成風險」　中方嗆：干擾中國內政

地球之吻！蘇丹神秘山丘「酷似嘴唇」　1張衛星照爆紅

古林睿煬側腹一年傷2次　王建民分析可能原因

AI需求強勁　輝達重登全球市值王

台南安平外海驚見男屍漂流　身上刺青、穿EDWIN褲身分待查

大谷翔平邊比賽邊保養超敬業！網讚：根本最稱職代言人

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

社會熱門新聞

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

獨／河智媛老闆是色狼！襲臀熊抱畫面曝

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

三峽接孩媽今告別式！肇事方未上香...被害家屬說話了

即／余文正釀4死！有蓄意衝撞意圖　警殺人罪移請檢方偵辦

王文洋包養產子案開庭　女大生現身法院畫面曝光

即／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭遭移送北檢

6男1女生日趴！女大生慘遭性侵「5男嘻笑觀看」

陳歐珀遭聲押　民進黨前副祕書長30萬交保

「荒淫里長」前女友現身爆料　控買春害流產雙胞胎

更多熱門

相關新聞

台中小夫妻虐娃！指甲掐腹、頭撞牆釀終生腦傷

台中小夫妻虐娃！指甲掐腹、頭撞牆釀終生腦傷

台中一對小夫妻去年8月生下一子，並共同在神岡區租屋，結果2人照顧男嬰毫無耐心，輪番虐待男嬰，男嬰還未滿月，因傷多次被送醫，導致男嬰腦傷嚴重難以救治、難以復原。檢方近日依重傷害罪起訴，認為夫妻倆說詞反覆，女子看到證據才坦承犯行、男子至今否認，痛批孩子不能成為父母宣洩情緒的犧牲品。

後座友是通緝犯！　騎士催油門狂逃

後座友是通緝犯！　騎士催油門狂逃

持刀猛砍當兵同梯　認錯當庭和解獲輕判

持刀猛砍當兵同梯　認錯當庭和解獲輕判

友上廁所太久他拿刀砍　還汽油彈丟急診室

友上廁所太久他拿刀砍　還汽油彈丟急診室

跟同學打招呼遭誤認搭訕　險把對方刺死

跟同學打招呼遭誤認搭訕　險把對方刺死

關鍵字：

莽男結夥3人30萬元代價月牙剪剪斷仇家拇指重傷害

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！露骨對話全曝光

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

周杰倫京都遭圍堵好友受傷　不忍發聲！

加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知！

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面