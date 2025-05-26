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嘉義大學識詐講座　檢察長深入校園宣導防詐技巧

▲▼ 嘉義地檢蔡宗熙檢察長 深入嘉義大學宣導校園巡禮廉潔識詐 揭穿假投資詐騙手段 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉義地檢蔡宗熙檢察長 深入嘉義大學宣導，校園巡禮廉潔識詐 揭穿假投資詐騙手段 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

使民眾擁有防詐意識，是打詐防線中最重要的關鍵要素，嘉義地檢署為瓦解詐騙，以識詐（教育宣導面）、堵詐（電信網路面）、阻詐（贓款流向面) 、懲詐（偵查打擊面）等4大面向，採分層、分眾、分齡方式進行宣導，蔡宗熙檢察長今(26)日特別深入嘉義大學蘭潭校區擔任校園巡禮廉潔識詐宣導講座，主動出擊為莘莘學子更新識詐碼，並強化青少年涉詐之宣導。

▲▼ 嘉義地檢蔡宗熙檢察長 深入嘉義大學宣導校園巡禮廉潔識詐 揭穿假投資詐騙手段 。（圖／嘉義地檢署提供）

蔡檢察長以嘉義地檢署近期偵辦某金融機構行員涉嫌參與詐騙集團洗錢，及詐騙機房成員違反詐欺犯罪危害防制條例等案件為例，說明這兩年詐騙犯罪手法多樣，尤以臉書刊登投資、求職廣告等標題吸引瀏覽者的目光，誘騙被害人入金投資或提供帳戶，詐團為促使被害人加碼追高投資金額，常以小額出金、再將詐得之高額金錢層層分工製造人流、金流斷點，增加檢警查緝難度。

另外，詐騙集團成員有年輕化趨勢，去年強力查緝詐欺車手發現，有一部分是青少年，國家未來的棟樑，若誤入歧途涉入犯罪行為，除危害社會治安，更將減損國家未來發展競爭力，若校方發現學生疑似加入詐騙集團，請即時掌握涉入程度與涉及規模，並由學輔人員評估邀請家長及警方共同開案輔導、提供法律諮詢服務。

▲▼ 嘉義地檢蔡宗熙檢察長 深入嘉義大學宣導校園巡禮廉潔識詐 揭穿假投資詐騙手段 。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署表示，114年4月國人受詐騙前5名分別為「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」、「假買家騙賣家詐騙」、「假交友(投資)詐騙」、「假交友(徵婚)詐騙」，其中嘉義縣(市)通報並受理之詐騙案達438件、財產損失逾新臺幣1億494餘萬元，查扣不法所得新臺幣827萬餘元、攔阻金額新臺幣2,530萬餘元，儘管詐騙花樣不斷翻新，基本防範守則是冷靜、查證、報警，凡遇異常警訊或不合理話術，請多方查證、撥打165專線查詢或就近向警察局報案。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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