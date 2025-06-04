快訊／國1南下中壢段8車連環撞！2人受傷　後方回堵5公里

▲國道一號中壢南向路段今天下午3時許發生8車連環碰撞事故，現場一片狼藉。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號南向中壢段今（4）日下午發生8輛大小車碰撞連環事故，國道一隊員警到場處理後發現，疑似大貨車未保持安全距離，撞擊前方自小客車，再波及其他6輛大小車，造成2人輕傷，警方為8名駕駛酒測，酒測值均為零，事故現場因正值下班尖峰，造成後方嚴重回堵逾5公里，至於肇事原因仍由國道一隊警方調查釐清。

▲國道一號中壢南向路段今天下午發生8車連環碰撞事故，警方到場處理。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

國道一隊指出，今天下午3時20分許接獲通報，國道1號南向61.3公里中壢路段有8輛車事連環碰撞事故，立即調派巡邏車到場處理，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往處理。

▲國道一號中壢南向路段今天下午發生8車連環碰撞事故，肇事大貨車車頭有明顯撞擊痕跡。（圖／國道一隊提供）

國道一隊調查，55歲陸姓男子駕駛營業用大貨車，行經國道1號南向61.3公里，遇外線車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓男子駕駛自小客車，並波及其他6輛車而肇事，總計事故造成8輛大小車輛事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院治療，8輛駕駛經警方酒測後酒測值均為零，至於真正肇事仍待警方調查釐清。

▲國道一號中壢南向路段今天下午發生8車連環碰撞事故，警方到場處理。（圖／國道一隊提供）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通安全規則，變換車道保持安全間隔，依速限行車，隨時注意前方動態，並保持安全距離，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，駕駛前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。