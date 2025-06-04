帳戶被凍結！「高雄媳婦」Mana反制詐團話術：銀行冷氣強

記者吳奕靖／高雄報導

根據內政部「打詐儀表板」最新統計數據顯示，網路購物詐騙已成為僅次於投資理財詐騙的第二大高發詐騙類型，對國人財產造成顯著損失。為此，高雄市政府警察局積極採取行動，特別邀請在台灣與日本兩地皆享有高人氣的日籍YouTuber「高雄媳婦Mana」合作，拍攝一系列詐騙防制宣導影片。

▲日籍YTR Mana(中)參與高雄反詐宣導影片 。（圖／高雄市警察局提供）

此次宣導影片中，Mana以其獨特的幽默感和妙語連珠，其中包括帳戶被銀行凍結，Mana回應「台灣銀行的冷氣都開這麼強的嗎」？另外還有銀行專員表示要凍結帳戶，讓Mana更驚訝台灣的銀行在週六晚上還要上班，對他們表示辛苦，同時也有搭配生動的「炸雞丼飯」情節，成功反制詐騙集團。影片裡，詐騙集團不斷變換偽裝角色並施展多變的詐騙話術，卻在Mana的巧妙應對下，始終無法得逞。

▲Mana參與高雄反詐宣導影片，腳本與拍攝出自公關室巡佐王椿富之手 。（圖／高雄市警察局提供）

負責拍攝編劇的高雄市警察局公關室巡佐王椿富表示：劇情靈感源自Mana身為日籍高雄媳婦的特殊身份，影片巧妙展現台日文化差異與語言誤解，以Kuso（惡搞）手法呈現民眾在接獲詐騙電話時，如何透過「雞同鴨講」的應對方式，有效拆穿詐術。這種看似「大智若愚」的退敵妙招，不僅趣味橫生，更呼應了時下流行的生活哲語：「認真就輸了」，寓教於樂地傳遞防詐理念。

Mana在Youtube上既有的收視群體，擁有45萬的訂閱粉絲，這次高雄市政府警察局就是看到她的影響力，同時也可以聚焦宣導最常使用網路購物的青少年族群，以及來台旅居的外籍友人。鎖定網購主要消費族群青年世代，以及近年來在台人口顯著成長的旅台與移民外籍友人的反詐意識，強化他們日常透過手機或電腦網購時的自我保護能力。