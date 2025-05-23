　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賓士男恍神失控撞車「烏龜翻」還被發現掛假車牌　這下糗了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（22）日下午駕駛新車要價380萬賓士雙門轎車行經桃園區正光路時，疑似恍神撞上停放路旁轎車後再撞上路旁交通控制氣後180度翻覆，巨大撞擊聲嚇壞路人紛紛上前查看，桃園警方到場處理時赫然查出其車牌是偽造車牌，林男坦承因超速違規被吊扣車牌，在網路購買偽造車牌上路，警方偵訊後依偽造特種文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市林姓男子昨天下午駕駛賓士轎車行經桃園區正光路不慎撞擊路旁轎車後翻覆，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子昨天下午駕駛賓士轎車行經桃園區正光路不慎撞擊路旁轎車後翻覆，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市林姓男子昨（22）日下午駕駛新車要價380萬的賓士C43雙門轎車，行經桃園區正光路時，疑似恍神撞上停放路旁轎車後，撞上路旁交通控制氣後四輪朝天翻覆，巨大撞擊聲嚇壞路人紛紛上前查看，桃園警方到場處理時赫然查出其車牌是偽造車牌，林男坦承因超速違規被吊扣車牌，在網路購滿偽造車牌上路，警方偵訊後依偽造特種文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市林姓男子昨天下午駕駛賓士轎車行經桃園區正光路不慎撞擊路旁轎車後翻覆，員警查出其車牌竟是偽造。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子昨天下午駕駛賓士轎車行經桃園區正光路不慎撞擊路旁轎車後翻覆，員警查出其車牌竟是偽造。（圖／記者沈繼昌翻攝）

 林男額頭處有擦挫傷勢，經救護人員包紮治療後並無大礙，但賓士轎車車頭嚴重毀損，員警進行酒測亦無酒精反應，但卻發現其C43款式賓士轎車竟懸掛偽造車牌，林男坦承，因日前超速違規被查獲後遭監理機關吊扣車牌，在網路上購買偽造車牌懸掛意圖規避員警取締。

至於為何會失控肇事，林男坦承疑似恍神導致偏離撞車翻覆，員警將其帶回派出所偵訊，依偽造特種文書罪嫌移送桃檢偵辦。此外，林男撞壞路旁轎車與交通設施面臨至少數十萬元修車與賠償費用。

▲桃園市林姓男子昨天下午駕駛賓士轎車不慎撞擊路旁轎車後翻覆，員警查出其車牌係網路購買偽造車牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子昨天下午駕駛賓士轎車不慎撞擊路旁轎車後翻覆，員警查出其車牌係網路購買偽造車牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子昨天下午駕駛賓士轎車行經桃園區正光路不慎撞擊路旁轎車後翻覆，警方通知拖吊車移置桃園交通分隊處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子昨天下午駕駛賓士轎車行經桃園區正光路不慎撞擊路旁轎車後翻覆，警方通知拖吊車移置桃園交通分隊處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

 【更多新聞】

桃園六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　省2千萬清理費用下場曝

鄭文燦涉貪案勘驗會議紀錄　辯檢又互嗆！審判長扮和事佬

陸軍上尉變「大地主」詐貪千萬　潛菲5年落網...檢起訴建請重判

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／余文正第3次手術　妻子失聯
女大生載妹遇死劫！校方鼻酸曝是「中低收入戶」：難想像日子怎過
北韓驅逐艦下水翻船！　殘骸照曝光
快訊／台南某國小旁轎車突起火　駕駛座驚見焦屍
清境下山撞進超商！　68歲嬤：踩不到剎車
快訊／又是一波流！雷霆西冠2連勝
快訊／13樓墜落　2人宣告不治
快訊／高雄恐怖火警！恐怖黑煙狂竄天際
蛋黃酥被爆包「半截蟑螂」　台中不二糕餅怒告輸了
5金夢碎！中國隊敗給「柚香林萌」　陸媒批：創下50年來最差成

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／沈慶京今早再次戒護就醫！　北所證實了

快訊／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！醫院請求警方緊急尋人

女大生載妹遇死劫！校方鼻酸曝是「中低收入戶」：難想像日子怎過

花240萬為郭台銘連署賄選　國民黨前中常委判囚3年罰300萬定讞

快訊／台南某國小旁轎車突起火「燒成廢鐵」　駕駛座驚見男焦屍

快訊／台中工地鷹架倒塌　2工人13樓墜落傷重不治

自小客清境下山撞進超商！滿地玻璃畫面曝　婦：踩不到剎車

百年鎮殿之寶鯊魚劍遭竊！神明震怒示警：「子難養護」恐招災厄

快訊／高雄仁武恐怖火警！大量黑煙狂竄天際　現場畫面曝光

PO文指名店蛋黃酥「包小強」　台中不二糕餅怒控「栽贓」敗訴

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

快訊／沈慶京今早再次戒護就醫！　北所證實了

快訊／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！醫院請求警方緊急尋人

女大生載妹遇死劫！校方鼻酸曝是「中低收入戶」：難想像日子怎過

花240萬為郭台銘連署賄選　國民黨前中常委判囚3年罰300萬定讞

快訊／台南某國小旁轎車突起火「燒成廢鐵」　駕駛座驚見男焦屍

快訊／台中工地鷹架倒塌　2工人13樓墜落傷重不治

自小客清境下山撞進超商！滿地玻璃畫面曝　婦：踩不到剎車

百年鎮殿之寶鯊魚劍遭竊！神明震怒示警：「子難養護」恐招災厄

快訊／高雄仁武恐怖火警！大量黑煙狂竄天際　現場畫面曝光

PO文指名店蛋黃酥「包小強」　台中不二糕餅怒控「栽贓」敗訴

明天鋒面直衝「雨區擴全台」　下周三再一波劇烈變天

開季8勝42敗、4戰遭費城人橫掃　洛磯創百年來最難堪紀錄

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

「端午開運」5大招曝光！午時喝水、煮硬幣招財又避邪

35歲勇士悍將格林重返防守一隊　柯瑞：真的傳奇

快訊／日本擬取消「免稅制度」　未來恐只有日本特產可退稅

快訊／沈慶京今早再次戒護就醫！　北所證實了

從刺青中讀懂愛　她們的婚姻故事讓刺青師紅了眼眶

高國輝深遠一擊差點開轟　林晨樺笑：是彈力球嗎？

亞太菁英民調／46.6%民眾認同賴清德「併購說」　高於42.6%不認同

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

社會熱門新聞

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

快訊／萬華華西街凌晨大火　連燒5間店鋪

拆鷹架4人13樓墜落2命危2重傷　台中勞檢最高罰30萬

父靈堂剛搭好債主上門　兒撂8人怒毆4男

34週寶寶被撞亡「不算生命」第一現場曝！

即／高雄仁武恐怖火警！黑煙狂竄天際

女律師偷吃多男還傳DIY片　綠帽尪崩潰怒告

關西服務區買粉圓冰！三峽翁苗栗北返時序曝

即／台中南區鷹架倒塌釀4傷！！2工人失去呼吸心跳

即／「SHOPLINE」遭搜索　檢調約談8高層到案

即／台中工地2人13樓墜落　傷重不治

更多熱門

相關新聞

世壯運槌球賽登場　桃警+警犬隊嚴格安檢

世壯運槌球賽登場　桃警+警犬隊嚴格安檢

2025雙北世界壯年運動會槌球項目今（21）日起至25在桃園市立田徑場展開，有來自世界各國400多名選手同場競技，桃園警分局為維護選手與觀眾安全，今天一早由員警配合警犬隊提前在場地進行安檢作業，由領犬員帶領偵爆犬、員警攜帶金屬探測棒在廠區內逐步檢查各個角落，務必落實場底安全至滴水不漏。

恍神自撞分隔島冒煙！車狂冒恐怖大火

恍神自撞分隔島冒煙！車狂冒恐怖大火

台南西門路63歲男駕車自撞分隔島翻覆

台南西門路63歲男駕車自撞分隔島翻覆

23歲女騎士車禍一度意識不清　貨車掉水溝

23歲女騎士車禍一度意識不清　貨車掉水溝

車牌梅花紋「太假」害她5條通露餡

車牌梅花紋「太假」害她5條通露餡

關鍵字：

賓士男恍神翻覆偽造車牌桃園警分局

讀者迴響

熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

趙麗穎被爆「戀上台導」首露面　回應嗆：算你妹

家寧4重點反控！Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

1類食物常吃恐增失智風險　醫：小孩恐會智商變低

快訊／萬華華西街凌晨大火　連燒5間店鋪

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面