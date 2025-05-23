賓士男恍神失控撞車「烏龜翻」還被發現掛假車牌　這下糗了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（22）日下午駕駛新車要價380萬賓士雙門轎車行經桃園區正光路時，疑似恍神撞上停放路旁轎車後再撞上路旁交通控制氣後180度翻覆，巨大撞擊聲嚇壞路人紛紛上前查看，桃園警方到場處理時赫然查出其車牌是偽造車牌，林男坦承因超速違規被吊扣車牌，在網路購買偽造車牌上路，警方偵訊後依偽造特種文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市林姓男子昨天下午駕駛賓士轎車行經桃園區正光路不慎撞擊路旁轎車後翻覆，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市林姓男子昨（22）日下午駕駛新車要價380萬的賓士C43雙門轎車，行經桃園區正光路時，疑似恍神撞上停放路旁轎車後，撞上路旁交通控制氣後四輪朝天翻覆，巨大撞擊聲嚇壞路人紛紛上前查看，桃園警方到場處理時赫然查出其車牌是偽造車牌，林男坦承因超速違規被吊扣車牌，在網路購滿偽造車牌上路，警方偵訊後依偽造特種文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市林姓男子昨天下午駕駛賓士轎車行經桃園區正光路不慎撞擊路旁轎車後翻覆，員警查出其車牌竟是偽造。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林男額頭處有擦挫傷勢，經救護人員包紮治療後並無大礙，但賓士轎車車頭嚴重毀損，員警進行酒測亦無酒精反應，但卻發現其C43款式賓士轎車竟懸掛偽造車牌，林男坦承，因日前超速違規被查獲後遭監理機關吊扣車牌，在網路上購買偽造車牌懸掛意圖規避員警取締。

至於為何會失控肇事，林男坦承疑似恍神導致偏離撞車翻覆，員警將其帶回派出所偵訊，依偽造特種文書罪嫌移送桃檢偵辦。此外，林男撞壞路旁轎車與交通設施面臨至少數十萬元修車與賠償費用。

▲桃園市林姓男子昨天下午駕駛賓士轎車不慎撞擊路旁轎車後翻覆，員警查出其車牌係網路購買偽造車牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子昨天下午駕駛賓士轎車行經桃園區正光路不慎撞擊路旁轎車後翻覆，警方通知拖吊車移置桃園交通分隊處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）