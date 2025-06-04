　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東高中生天空之鏡溺斃！家境清寒「砍草賺生活費」

▲台東「天空之鏡」落海高中生尋獲遺體。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東「天空之鏡」落海高中生遺體找到了。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台東縣東海岸知名景點「天空之鏡」2日傳出溺水意外，18歲陳姓高中生與弟弟到場戲水，卻不慎遭到捲走，被尋獲時已經明顯死亡。據了解，陳姓學生家境清寒，平時需要做砍草、賣包子等打工，如今傳出噩耗，令親友感到相當悲痛、不捨。

回顧這起案情，陳姓學生與弟弟2日下午到都歷沙灘玩水，過程中2人遭到捲走。陳姓弟弟落海後，趕緊游上岸，回頭卻沒有看見哥哥的身影。

警消獲報以後，立即到場進行搜救。遺憾的是，搜救人員3日上午在北側礁岩尋獲陳姓學生，但陳姓學生已無呼吸心跳、明顯死亡。

▲台東「天空之鏡」落海高中生尋獲遺體。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲▼台東「天空之鏡」落海高中生遺體找到了。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東「天空之鏡」落海高中生尋獲遺體。（圖／記者楊晨東翻攝）

校方對此表示，陳姓學生在校表現，還有擔任過風紀股長、學藝股長等職位，表現十分積極，深受師長肯定。過去陳姓學生曾想休學工作，不過因為成績優異，校方勸他完成學業，以謀求更好的發展。

根據《自由時報》報導，陳姓學生家境清寒，平時會從事砍草、賣包子等打工工作。2日原先是要打工，不過因為天氣太熱，臨時改變行程，與母親、弟弟一起前往海邊，未料卻釀成意外，令親友感到悲痛、不捨。

花蓮縣府原民處、社會處得知消息，已前往致贈慰問金。社會處也承諾，會多加關心陳姓學生的家人，以及陳姓弟弟的狀況。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男遊馬來西亞落軌遭輾慘死　現場找到台灣護照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭移送北檢「80萬交保」

台東高中生天空之鏡溺斃！家境清寒「砍草賺生活費」

邵琇珮出庭遇靈魂拷問　檢方：證明柯替京華城量身打造不公平個案

快訊／陳歐珀收賄案擴大！聯興前董座移送北檢　檢調追查金流內幕

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸求償750萬元

8台人「整團被賣」僅3婦回來！另外5人家屬沒報案

討債變綁票！債主遭暴打強索240萬驚險跳車逃死　4惡煞下場慘

快訊／全認罪沒用！陳怡君與「饅頭主任」說法差很大　雙雙關回去

高雄女手機定位在「西子灣海中」家人冒雨找人　爸媽見屍痛哭

快訊／台東豪雨強襲！爆土石流、馬路泥水狂湧　太麻里1部落宣布撤村

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

快訊／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭移送北檢「80萬交保」

台東高中生天空之鏡溺斃！家境清寒「砍草賺生活費」

邵琇珮出庭遇靈魂拷問　檢方：證明柯替京華城量身打造不公平個案

快訊／陳歐珀收賄案擴大！聯興前董座移送北檢　檢調追查金流內幕

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸求償750萬元

8台人「整團被賣」僅3婦回來！另外5人家屬沒報案

討債變綁票！債主遭暴打強索240萬驚險跳車逃死　4惡煞下場慘

快訊／全認罪沒用！陳怡君與「饅頭主任」說法差很大　雙雙關回去

高雄女手機定位在「西子灣海中」家人冒雨找人　爸媽見屍痛哭

快訊／台東豪雨強襲！爆土石流、馬路泥水狂湧　太麻里1部落宣布撤村

相中嘉義成無人機發展重鎮　中科院攜中正大學組供應鏈

桃園敬老愛心卡800點　市議員孫韻璇爭取彈性使用

桃園好孕專車再升級　6月起攜手和泰yoxi提供孕產婦服務

全台土地公廟最多城市　林政賢推動「市公出巡桃園13區」遶境文化

害陳思羽「請假被扣分」痛失奧運女單資格　桌協重提氣炸網：還有臉講

台東5所國小上百學童體驗理財教育課程　校方盼未來能持續與台大合作

快訊／承認敗選！南韓國民力量候選人金文洙：恭喜李在明當選

快訊／00:17台灣東部海域規模4.8「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／李在明國會提早發表「當選感言」！向國民說：謝謝

快訊／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭移送北檢「80萬交保」

【民進黨元老逝世】林正杰享壽73歲！年初還抗議「綠色威權」

社會熱門新聞

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

8人整團被賣僅3婦回台！另外5人家屬沒報案

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

8台人免費遊泰成豬仔　獲救婦現身

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸

即／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭遭移送北檢

余文正花籃輓詞曝！兒唁「德業長昭」惹眾怒

台東高中生溺斃！家境清寒砍草賺生活費

台南2車相撞！2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

人蛇集團首腦年僅25歲　被逮時阿公反應曝

即／高雄2男起口角　1人遭刺一刀斃命

獨／台南車禍奪3命！死者女兒曝「疑閃狗釀禍」：感覺沒煞車

更多熱門

相關新聞

從茶園到茶杯都要合法！紅烏龍業者齊聚鹿野學標示規範

從茶園到茶杯都要合法！紅烏龍業者齊聚鹿野學標示規範

為協助地方食品業者強化法規認知與自主管理能力，台東縣衛生局近日於鹿野鄉舉辦食品標示與廣告法規講習，邀請紅烏龍茶業者及茶點心製造業者參與。此次課程為「食品標示及廣告輔導計畫」的一環，旨在透過專業說明與現場互動，提升業者對食品標示正確性的認識，進而保障消費者權益與市場秩序。

「最美星空音樂會」再升級　點亮台東夏夜從金樽啟程

「最美星空音樂會」再升級　點亮台東夏夜從金樽啟程

大雨襲台東！台11線北都威橋旁土石流

大雨襲台東！台11線北都威橋旁土石流

泰男「全裸陳屍」露天溫泉池！

泰男「全裸陳屍」露天溫泉池！

台東清寒生「天空之鏡」斷魂！家屬跪地披校服

台東清寒生「天空之鏡」斷魂！家屬跪地披校服

關鍵字：

台東天空之鏡溺斃

讀者迴響

熱門新聞

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

健身教練超自律卻罹癌！醫揪出原因

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

馬來西亞1台男落軌　遭列車輾壓亡

即／李在明「篤定當選」南韓總統！

中華電信晚間再發聲明致歉

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面