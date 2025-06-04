台東高中生天空之鏡溺斃！家境清寒「砍草賺生活費」

▲台東「天空之鏡」落海高中生遺體找到了。（圖／記者楊晨東翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台東縣東海岸知名景點「天空之鏡」2日傳出溺水意外，18歲陳姓高中生與弟弟到場戲水，卻不慎遭到捲走，被尋獲時已經明顯死亡。據了解，陳姓學生家境清寒，平時需要做砍草、賣包子等打工，如今傳出噩耗，令親友感到相當悲痛、不捨。

回顧這起案情，陳姓學生與弟弟2日下午到都歷沙灘玩水，過程中2人遭到捲走。陳姓弟弟落海後，趕緊游上岸，回頭卻沒有看見哥哥的身影。

警消獲報以後，立即到場進行搜救。遺憾的是，搜救人員3日上午在北側礁岩尋獲陳姓學生，但陳姓學生已無呼吸心跳、明顯死亡。

▲▼台東「天空之鏡」落海高中生遺體找到了。（圖／記者楊晨東翻攝）



校方對此表示，陳姓學生在校表現，還有擔任過風紀股長、學藝股長等職位，表現十分積極，深受師長肯定。過去陳姓學生曾想休學工作，不過因為成績優異，校方勸他完成學業，以謀求更好的發展。

根據《自由時報》報導，陳姓學生家境清寒，平時會從事砍草、賣包子等打工工作。2日原先是要打工，不過因為天氣太熱，臨時改變行程，與母親、弟弟一起前往海邊，未料卻釀成意外，令親友感到悲痛、不捨。

花蓮縣府原民處、社會處得知消息，已前往致贈慰問金。社會處也承諾，會多加關心陳姓學生的家人，以及陳姓弟弟的狀況。