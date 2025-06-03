「最美星空音樂會」再升級　點亮台東夏夜從金樽啟程

▲台東星空音樂會6月登場。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

被譽為台東觀光代表品牌之一的「2025台東最美星空音樂會」系列活動即將揭幕，今年活動全面升級，首場將於6月7日晚間6點30分在東河鄉金樽陸連島沙灘舉行。活動結合音樂演出、星空觀賞與在地文化體驗，預計吸引大量民眾參與，在夏夜中共享自然與藝術的美好交會。

台東縣政府指出，「最美星空音樂會」自創辦以來已邁入第八年，活動致力推廣低碳永續旅遊，現場採用低光害燈具，並鼓勵民眾自備環保杯及野餐墊。為便利遊客移動，主辦單位也安排付費接駁車服務，減少交通碳排放。整體活動將從6月持續至夏季結束，主打「周周有星空」，場域遍布台東各地，從部落學校、山海景點到田野溪畔，打造結合人文與自然的多重場景體驗。

首場金樽場演出陣容堅強，邀請到金曲歌手光良擔綱壓軸演出，將帶來多首經典情歌；「陪伴系」歌手曾沛慈則預計演唱最新單曲；來自台東的原住民創作歌手斯馬里奧以及青年音樂團體B2S也將登台，展現融合在地文化與現代音樂的獨特風貌。除了音樂演出，現場同步舉辦「星空市集」，由在地餐飲品牌與原住民手作攤商共同參與，營造深具地方特色的夜間市集氛圍。

縣府交通及觀光發展處表示，東河鄉不僅以衝浪聞名，更是原民文化、藝術創作與異國美食交會之地，適合遊客全天探索。建議參與者白天可前往都蘭地區的文創聚落如新東糖廠文化園區、江賢二藝術園區等地參觀，沿途欣賞金樽壯麗海岸線，品味在地農產與料理；夜晚則在星光與音樂陪伴下，為一日行程劃下難忘句點。