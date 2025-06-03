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從茶園到茶杯都要合法！紅烏龍業者齊聚鹿野學標示規範


▲紅烏龍業者齊聚鹿野學標示規範。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲紅烏龍業者齊聚鹿野學標示規範。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為協助地方食品業者強化法規認知與自主管理能力，台東縣衛生局近日於鹿野鄉舉辦食品標示與廣告法規講習，邀請紅烏龍茶業者及茶點心製造業者參與。此次課程為「食品標示及廣告輔導計畫」的一環，旨在透過專業說明與現場互動，提升業者對食品標示正確性的認識，進而保障消費者權益與市場秩序。

講習內容特別聚焦於國產茶類的標示規範，包括茶包產品所需揭示的品名、內容物、淨重、原產地及製造商資訊等。此外，也提醒業者在行銷推廣中應避免使用誇張或易造成誤解的廣告語句。衛生局透過實務案例分享與現場問答，讓業者能就日常作業中遇到的標示與廣告問題，直接向專責人員諮詢，獲得具體建議與修正方向。

紅烏龍近年來已成為台東地區茶業的新亮點，在地理氣候條件與產銷履歷制度加持下，逐漸建立出獨特品牌識別。自2022年起，縣府更推動「台東紅烏龍」品牌計畫，協助業者在產品包裝、創新設計與市場推廣上逐步升級。衛生局此次法規輔導，即是支援品牌永續發展的一環，協助業者在遵法基礎上拓展市場。

台東縣衛生局局長孫國平強調，業者應主動了解並落實《食品安全衛生管理法》的相關規定，將法規融入產品設計與行銷策略中，不僅能強化品牌信任，也有助於建立更安全透明的消費環境。衛生局未來仍將定期舉辦相關課程與輔導活動，推動地方食品業持續升級，共同守護食安。

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