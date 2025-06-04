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送完孩子趕上班…30歲單親媽自摔亡　基市府專案助9歲女走出低谷

▲基隆30歲單親媽送完小孩去上課後，疑似右側超車操作不當自摔亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲基隆30歲單親媽送完小孩去上課後，疑似右側超車操作不當自摔亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名30歲李姓單親媽媽，2日送就讀國小三年級的女兒到學校後，騎車行經七堵區實踐路253巷、華新一路口時，疑似超車不慎打滑自摔身亡。對此，基隆市長謝國樑深感遺憾，並即刻邀集副市長邱佩琳、教育處、兒少處及社會處進行專案討論，於今（4日）發布研議結論。謝國樑表示，教育處事發當日已有緊急應對措施，兒少處與社會處等單位亦會全力協助，盼以最溫柔的方式，陪伴孩子走過這段生命低谷。

謝國樑表示，教育處於事發當日即啟動應變機制，並於2日派員前往學校與校方討論後續處置。校方已完成校安通報，除轉介社工介入評估，同時協助學校運用教育儲蓄戶資源申請急難救助金，辦理課後照顧與營養午餐補助，盼減輕家庭經濟壓力。針對學生心理層面，也已安排心輔團隊持續介入，提供長期輔導，確保孩子身心穩定。

▲基隆30歲單親媽送完小孩去上課後，疑似右側超車操作不當自摔亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

教育處長徐嬿立表示，由於學生尚未知悉母親離世訊息，經學校與家屬協調後，已安排心輔團隊陪同學生前往醫院，與家人會合，由家屬正式告知，過程中全程提供心理支持與陪伴。

社會處長楊玉欣指出，目前已掌握學生家庭經濟狀況，現由領有社福補助之祖母照顧，阿姨從事零工協助生活。她表示，社工目前已進場評估脆弱家庭，未來也將召開家庭會議以尋求監護權改定之協調，以利維持孩童最佳利益。

▲基隆30歲單親媽送完小孩去上課後，疑似右側超車操作不當自摔亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

兒少處長林麗蟬補充，兒少處已完成資源盤點，待社工釐清需求後轉介，亦會持續關注孩童後續生活補助需求。她指出，孩童如有課後照顧需求，社區小衛星據點也將全力協助，目前各項資源量能均充足。

謝國樑也當場指示，本案由學校教育儲蓄戶指定用途協助兒童與家庭經濟，喪葬費用請殯葬管理所依規減免相關規費與火化費，也將由副市長率市府同仁前往問候關懷。

副市長邱佩琳表示，除市府跨局處合作外，本案亦積極尋求社會各界的協助，目前已有多個基金會與扶輪社表達意願，透過公私協力讓孩子能有更全面的資源，也讓基隆充滿更多溫暖。

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