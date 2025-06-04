　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超商成詐騙熱點！員林警1日破2案　68歲嬤當車手曝心酸

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林分局大村分駐所5月30日創下打詐佳績，一日內在同一超商連續破獲兩起詐騙案，逮捕兩名女性車手，成功攔阻新台幣107萬元詐騙款項。其中一名68歲車手原是長照員，因遭詐騙負債，為了錢只好鋌而走險，甘願淪為詐騙集團共犯，還得面對司法審判，令人不勝唏噓。

▲彰化大村鄉驚見阿嬤級車手。（圖／警方提供）

▲彰化驚見阿嬤級車手。（圖／警方提供）

員林警分局表示，上月30日中午12時許，警方接獲線報前往花壇鄉某超商埋伏，發現一名年近7旬阿嬤神色慌張地緊盯手機，不時環顧四周。待另名女子到場比對手機資料後，兩人正進行37萬元面交時，警方立即上前逮捕。令人訝異的是，同日下午4時在同一地點，警方又查獲34歲李姓女車手與被害人面交70萬元，當場人贓俱獲。

▲彰化大村鄉驚見阿嬤級車手。（圖／警方提供）

▲彰化大村分駐所逮捕女車手。（圖／警方提供）

經初步了解，這兩起案件都是典型「假投資」詐騙。詐騙集團透過臉書、LINE散布虛擬貨幣、股票投資訊息，以「穩賺不賠」話術誘騙被害人加入投資群組，最後要求面交現金。其中高齡女車手原從事長照工作，卻因先前遭詐騙欠債，竟淪為詐團幫兇。

▲彰化大村鄉驚見阿嬤級車手。（圖／警方提供）

▲警方當場查獲面交款項。（圖／警方提供）

員林分局長吳詠傑強調，詐騙集團常利用「高獲利、低風險」話術行騙，民眾投資前務必多方查證。警政署「165全民防騙網」提供最新詐騙手法查詢，遇可疑情況可立即撥打165反詐騙專線。此案除展現警方打擊詐騙決心，更提醒社會大眾提高警覺，避免成為詐騙受害者或加害者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／河智媛、禹洙漢的老闆是色狼！　性騷判賠百萬
台正妹網紅「香港掀裙露內褲」大尺度片慘了　恐觸法關3年
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝
韓國旅遊1類店家「台灣客特別打折」！　必買神物曝
快訊／台積電魏哲家開金口點名！　4檔亮燈攻漲停
超常見！加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知
「1超級水果」護心、防失智！哈佛研究：死亡風險降21％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

奧迪女吵架！見「男趴引擎蓋」疾駛650m　路口猛轉2圈把他甩下車

獨／河智媛、禹洙漢的老闆是色狼！拍臀熊抱5度性騷員工　判賠百萬

遭狼師壁咚舌吻摸大腿！還被嘲「竟然不是初吻」　她忍10年提告

白河警分局遭竊！男凌晨後門闖入逛2樓　偷走一支奇異筆

詐團房貸軍師黑吃黑850萬　「奢豪背骨仔」被抓包丟醫院離奇亡

「小白」被偷警所撞見竊賊　台中女正面對決驚呼：太巧了

超商成詐騙熱點！員林警1日破2案　68歲嬤當車手曝心酸

快訊／台中工地意外！工人「3米高墜落」　同事驚見急報警

逼嫩妹接客！雙腿刺字+BB槍射手腳　「霸道總裁」重判15年定讞

路怒症發作！賓士黑衣人鐵拳砸車　超扯原因曝：前車綠燈起步慢

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

奧迪女吵架！見「男趴引擎蓋」疾駛650m　路口猛轉2圈把他甩下車

獨／河智媛、禹洙漢的老闆是色狼！拍臀熊抱5度性騷員工　判賠百萬

遭狼師壁咚舌吻摸大腿！還被嘲「竟然不是初吻」　她忍10年提告

白河警分局遭竊！男凌晨後門闖入逛2樓　偷走一支奇異筆

詐團房貸軍師黑吃黑850萬　「奢豪背骨仔」被抓包丟醫院離奇亡

「小白」被偷警所撞見竊賊　台中女正面對決驚呼：太巧了

超商成詐騙熱點！員林警1日破2案　68歲嬤當車手曝心酸

快訊／台中工地意外！工人「3米高墜落」　同事驚見急報警

逼嫩妹接客！雙腿刺字+BB槍射手腳　「霸道總裁」重判15年定讞

路怒症發作！賓士黑衣人鐵拳砸車　超扯原因曝：前車綠燈起步慢

南亞科營收亮眼！股價攻至50.3元寫波段新高　記憶體族群嗨

奧迪女吵架！見「男趴引擎蓋」疾駛650m　路口猛轉2圈把他甩下車

查墾丁地圖！他驚見「台灣1景點」超頂　大票人推：比日本更厲害

食藥署修正食安規範！攤販不可找錢又摸食物　最重可罰2億

抽！高雄啤酒節雙人門票　粉絲窩IG限定　送你看SUPER JUNIOR-D＆E

反廢死公投遭駁回　翁曉玲怒批：「小小中選會」哪來的權力

勞動部雙計畫助攻！重聽男回歸產線　技術扎實成公司得力助手

獨／河智媛、禹洙漢的老闆是色狼！拍臀熊抱5度性騷員工　判賠百萬

遭狼師壁咚舌吻摸大腿！還被嘲「竟然不是初吻」　她忍10年提告

捲富商小三風波！啦啦隊女孩「Dora今日球場應援請假」

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

社會熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

即／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭遭移送北檢

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

「荒淫里長」前女友現身爆料　控買春害流產雙胞胎

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸

余文正花籃輓詞曝！兒唁「德業長昭」惹眾怒

荒淫里長「裝睡」帶妹上酒店　報備截圖曝光

陳歐珀遭聲押　民進黨前副祕書長30萬交保

5台人遊泰被賣　他曝詐團專挑1類人

台南2車相撞！2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

新北環快休旅自撞橋墩　76歲駕駛慘死

更多熱門

相關新聞

「高齡駕駛再體檢民調」是詐騙廣告　運研所急檢舉

「高齡駕駛再體檢民調」是詐騙廣告　運研所急檢舉

近日高齡駕駛肇事頻傳，交通部研擬對高齡駕駛換照年齡從75歲下修至70歲、換照增「實地演練」測驗，不過卻遭詐騙集團利用，假冒「交通部運輸研究所」名義發出「你認為高齡駕駛該重新體檢」為題所進行的假民調騙取個資，運研所也緊急向警方檢舉並澄清「高齡駕駛再體檢民調」係詐騙廣告，呼籲勿受騙。

夢多救援流浪狗被詐騙百萬！　無奈還原經過：那女生看起來很無害

夢多救援流浪狗被詐騙百萬！　無奈還原經過：那女生看起來很無害

賓士跳下2黑衣人鐵拳砸車！超扯原因曝

賓士跳下2黑衣人鐵拳砸車！超扯原因曝

AI高富帥專詐美加女華人　機房備腐蝕桶隨時滅證

AI高富帥專詐美加女華人　機房備腐蝕桶隨時滅證

戶頭沒錢可拿來換錢？他下場要關5年

戶頭沒錢可拿來換錢？他下場要關5年

關鍵字：

影音彰化長照大村車手詐騙超商

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

正妹房客要「肉體抵房租」　他見身材點頭了

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面