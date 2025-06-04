超商成詐騙熱點！員林警1日破2案　68歲嬤當車手曝心酸

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林分局大村分駐所5月30日創下打詐佳績，一日內在同一超商連續破獲兩起詐騙案，逮捕兩名女性車手，成功攔阻新台幣107萬元詐騙款項。其中一名68歲車手原是長照員，因遭詐騙負債，為了錢只好鋌而走險，甘願淪為詐騙集團共犯，還得面對司法審判，令人不勝唏噓。

▲彰化驚見阿嬤級車手。（圖／警方提供）

員林警分局表示，上月30日中午12時許，警方接獲線報前往花壇鄉某超商埋伏，發現一名年近7旬阿嬤神色慌張地緊盯手機，不時環顧四周。待另名女子到場比對手機資料後，兩人正進行37萬元面交時，警方立即上前逮捕。令人訝異的是，同日下午4時在同一地點，警方又查獲34歲李姓女車手與被害人面交70萬元，當場人贓俱獲。

▲彰化大村分駐所逮捕女車手。（圖／警方提供）

經初步了解，這兩起案件都是典型「假投資」詐騙。詐騙集團透過臉書、LINE散布虛擬貨幣、股票投資訊息，以「穩賺不賠」話術誘騙被害人加入投資群組，最後要求面交現金。其中高齡女車手原從事長照工作，卻因先前遭詐騙欠債，竟淪為詐團幫兇。

▲警方當場查獲面交款項。（圖／警方提供）

員林分局長吳詠傑強調，詐騙集團常利用「高獲利、低風險」話術行騙，民眾投資前務必多方查證。警政署「165全民防騙網」提供最新詐騙手法查詢，遇可疑情況可立即撥打165反詐騙專線。此案除展現警方打擊詐騙決心，更提醒社會大眾提高警覺，避免成為詐騙受害者或加害者。