高雄C級長照站+1！高基醫護駐點追蹤健康　卡拉OK、手作延緩失能

▲高雄基督教醫院攜手教會成立C級巷弄長照站。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

因應高齡化社會的挑戰，中央持續推動「社區整體照顧服務體系」，就近提供長者醫療、共餐與延緩失能課程。由信義醫療財團法人居家服務機構與愛群浸信會攜手成立的「信義愛群醫事C長照站」，今(3日)正式揭牌啟用，期盼為在地長輩搭建守護健康與希望的橋樑。

高雄市府近年積極布建以社區為基礎的整合式照顧服務，包括社區整合型服務中心(A)、複合型服務中心(B)、巷弄長照站(C)。其中「醫事C據點」作為最貼近社區的預防延緩失能單位，強調鄰里共照、關懷長者與健康促進。

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「信義愛群醫事C長照站」由高雄基督教醫院醫療團隊及社區整合型服務中心(A)進駐，每週提供多樣化服務，包括健康講座、延緩失能課程、共餐交流、卡拉OK和趣味手作等，鼓勵長輩走出家門，增加社交互動，維持身心健康，營造熟悉、安全、有溫度的社區照顧空間。

▲長照站開課首日，長輩參與創意手作課。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄基督教醫院院長盧介祥指出，「信義愛群醫事C長照站」最大特色在於「醫事結合」，每個服務時段皆提供血壓、血糖、身高體重等基本健康數據監測與紀錄，並由具護理背景的站長進行關懷追蹤。

此外，醫院也定期委派營養師、物理治療師等專業醫事人員參與，提供衛教諮詢與個案指導，協助早期發現健康問題，必要時提供轉介與醫療協助，發揮醫療與長照結合的最大效益，打造既有關懷又有專業的長照站。