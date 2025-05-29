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深化產學鏈結！　樂活集團攜手華醫大打造南部長照實習就業平台

▲樂活集團與中華醫事科技大學舉行產學合作簽約儀式，雙方師長與督導合影。（記者林東良翻攝，下同）

▲樂活集團與中華醫事科技大學舉行產學合作簽約儀式，雙方師長與督導合影。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化產學合作、培育長照與健康產業人才，台南在地深耕多年的樂活集團與中華醫事科技大學於28日上午正式簽署合作備忘錄，攜手建立實習就業平台，樂活集團董事長王曉嵐率領各單位督導與督導長出席，中華醫大則由校長孫逸民親自接待，並偕同護理學院謝院長、各系主任與教師共同參與產學會議與簽約儀式。

樂活集團目前業務涵蓋住宿型長照、日間照顧、護理之家、交通接送、居家服務、營養餐飲等面向，提供多元化的實習場域。王曉嵐表示，將全面開放符合學分要求的實習機會，讓中華醫大學生能於護理、長照、醫管、營養等科系中獲得實務歷練，培養專業技能與就業競爭力，落實理論與實務接軌。

▲樂活集團與中華醫事科技大學舉行產學合作簽約儀式，雙方師長與督導合影。（記者林東良翻攝，下同）

中華醫大積極推動南向計畫，設有針對印尼、越南學生的2年制國際專班，已獲教育部核定。其中半年在校學習、一年半實習於企業，畢業後即由合作企業聘用。樂活集團亦表態將支持此計畫，規劃獎助學金制度，協助來台國際生安心就學、穩定就業。

在會中，雙方也討論未來將擴大交流模式，推動企業進班宣導、職能再培訓、在職進修計畫，並針對食品營養系學生開發膳食設計、團膳營運等實習機會，特別是樂活旗下團膳工廠預計今年完工啟用，將成為學生接觸銀髮營養照護的嶄新平台。

▲樂活集團與中華醫事科技大學舉行產學合作簽約儀式，雙方師長與督導合影。（記者林東良翻攝，下同）

王曉嵐強調：「長照產業面臨人力短缺，樂活集團橫跨台南各行政區，提供多元單位與學習場域，是年輕學子探索職涯的最佳起點。」孫逸民則指出：「透過簡報，讓我們看見樂活集團更多潛力與合作可能性，將盡快與各系展開細節討論，推動產學招生與共育新局。」

本次產學合作締結，不僅為雙方建立人才實踐與媒合平台，也為南部健康照護產業注入創新能量。樂活集團也歡迎有志投入長照職涯的青年學子洽詢實習事宜，聯絡電話：06-2651319侯督導。

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