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樂齡照護新據點！南市府攜聲寶、日本元氣活化南區6億打造長照共融場

▲台南市長黃偉哲與聲寶、日本元氣集團代表簽署長照合作案，攜手推動南區土地活化，預計成為南區首座長照共融據點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與聲寶、日本元氣集團代表簽署長照合作案，攜手推動南區土地活化，預計成為南區首座長照共融據點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南邁向超高齡社會，市府3日與聲寶集團、日本元氣集團簽約，將活化南區新興路上原「南稅三村」的660坪國有閒置地，投入6億元打造全新「新型態樂齡照護中心」，規劃提供日照、住宿式長照93床、復健支援及居家照護等多元服務，並結合輕食餐飲、文教活動與社區參與空間，成為南區首座兼具健康休閒與照護功能的共融型長照基地。

▲台南市長黃偉哲與聲寶、日本元氣集團代表簽署長照合作案，攜手推動南區土地活化，預計成為南區首座長照共融據點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這處基地原為財政部國產署所屬宿舍用地，長年荒廢。南市府透過地上權招商，成功引進聲寶股份有限公司與日本最大社會福祉法人——元氣集團合資成立的「聲寶元氣長照社團法人」，整合公私資源，翻轉閒置空間為銀髮新樂園。

▲台南市長黃偉哲與聲寶、日本元氣集團代表簽署長照合作案，攜手推動南區土地活化，預計成為南區首座長照共融據點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這塊基地地理位置佳、交通便利，是推動社區長照的重要據點。他指出，自己剛上任時，全市65歲以上長者為28萬人，如今已突破34萬人，每年增加逾萬，人口老化速度驚人，「照顧長者，不只是補貼金錢，而是要創造快樂、健康、有尊嚴的老後生活。」

▲台南市長黃偉哲與聲寶、日本元氣集團代表簽署長照合作案，攜手推動南區土地活化，預計成為南區首座長照共融據點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

他也強調，這項開發案呼應賴清德總統提出的「長照3.0」政策，特別感謝聲寶與元氣集團投入台南，為在地打造國際水準的照護中心。簽約儀式中，聲寶總裁陳盛沺、日本元氣會長神成裕親自到場，與市長黃偉哲、財政部國產署南區分署長黃莉莉共同見證歷史性一刻。市議員周麗津、沈震東及立委林俊憲服務處也派員與會。

▲台南市長黃偉哲與聲寶、日本元氣集團代表簽署長照合作案，攜手推動南區土地活化，預計成為南區首座長照共融據點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳盛沺表示，樂見三方攜手促成這項創新長照建設，更直言目前最大挑戰是「人力缺口」。未來聲寶考慮設立培訓機構培育照護人才，持續與台南市合作，完善照護生態圈。神成裕則指出，元氣集團在日本已建立完整長照體系，期待把經驗帶來台南，打造嶄新、貼近人心的在地服務模式，成為銀髮族與社區居民的第二個家。

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