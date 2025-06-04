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高中生停課打玩具槍！立委控「全民國防」黑幕　怪怪董座說話了

▲彰化怪怪貿易公司董事長廖英熙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化怪怪貿易公司董事長廖英熙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗縣國立竹南高中日前舉辦「全民國防教育聯合射擊比賽」，藍營立委邱鎮軍則質疑，活動由玩具槍公司主導，卻能動用政府資源進入校園，怒批「這不是圖利，什麼才是？縣長鍾東錦更痛批當政者「好像在準備戰爭，卻不敢明講」，對此玩具槍公司、怪怪貿易董事長廖英熙親上火線澄清說明。

苗栗縣立委邱鎮軍日前在臉書公開說明，接獲家長陳情，質疑一場由民間協會主辦、教育部苗栗聯絡處直接發函學校要求學生停課參與的「全民國防教育聯合射擊競賽」，程序是否妥當、該活動由玩具槍公司董事長廖英熙成立的協會主導，卻未經地方教育處審核，也未事先告知家長，引發外界質疑教育部是否為特定協會「大開綠燈」，甚至憂心國防教育是否淪為政治實驗場。

▲彰化怪怪貿易公司董事長廖英熙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲苗栗縣立委邱鎮軍。（圖／翻攝自邱鎮軍臉書）

對此，怪怪貿易公司董事長廖英熙澄清，協會是因具備豐富活動經驗與專業器材，才受教育部聯絡處委託協助。他強調，活動全程以安全為首要考量，並未動用公帑，而是由公司自費贊助。

廖英熙表示，對於校園全民國防已經推動有8.9年之久，舉凡大專盃及全國競賽都已辦過很多屆，自己公司花錢辦理全民國防教育，看到了很多年輕人可能一輩子沒有拿過槍，要在沒有專業經驗的校安進入真槍實彈打靶、體驗射擊經驗，是極為危險的，所以才會有在學校推動前置的安全教育訓練。

他進一步說明，許多學生缺乏真槍射擊經驗，若未經訓練直接接觸實彈，反而更危險。因此，協會設計專利電子靶系統，透過模擬射擊讓學生在安全環境下學習。因為要發展全民國防，我們也設計了很多專利、也已到第四代電子靶、這是領先國際的技術，運用此器材來協助全國學生校園射擊體驗，這是相當自豪，一定可以被外界檢驗，讓很多年輕人將射擊練好，是服役前相當好的基礎練習。

▲打靶射擊模擬。（圖／廖英熙提供）

▲打靶射擊模擬。（圖／廖英熙提供）

廖英熙強調，教育部從來沒有協助，也沒有管道協助民間企業，「我不斷默默的辦比賽，贊助比賽」，這次是新竹苗栗等地聯絡處要主辦，當然要協助他們。這是值得學校推廣的射擊訓練課程。

怪怪貿易股份有限公司在彰化伸港鄉成立於1986年，董事長廖英熙是雲林人，初期以專櫃方式於西門町商圈設櫃販售新奇精品，日後陸續引進玩具槍及各國軍警用品並成立萬年店、南京店、士林店以及台中、高雄市各一個販售據點，以擴大銷售範圍，並推廣生存遊戲活動，其所開發高品質BB槍，不僅槍支外銷國外，還被美國評為最實用的BB槍冠軍，年收超過6億元，被玩家讚譽為台灣之光。

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