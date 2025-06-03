中正路改名風暴！盧秀燕轟「小朋友治國」　王惠美補刀這樣說

▲對於中正路改名，台中市長盧秀燕與彰化縣長王惠美都提出看法。（合成圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

為推動轉型正義，內政部改名全國「中正路」引發爭議，現又傳出研議「經國路」也將改名，對此，台中市長盧秀燕昨日砲轟中央，每天搞這些五四三、有的沒的，勞民傷財，覺得中央好像小朋友，今天彰化縣長王惠美也下重話，強調「治國不是用意識形態」，應以民眾實際生活需求為優先，再度掀起地方與中央的政策角力。

全台各地共有超過200條「中正路」，若全面推動改名，估計將耗費數億元經費，包含路牌更換、地籍資料更新、民眾證件變更等衍生成本。彰化縣政府評估，僅彰化市的中正路改名就可能耗資上千萬元，對財政確實是一大負擔。

王惠美則指出，在當前地方政府財政吃緊的情況下，動用大量人力與經費進行路名更改並非當務之急。「難道名字改了就會不一樣嗎？」她強調，路名最重要的是讓民眾覺得習慣、好用，與其將資源投入改名，不如用於改善民生經濟、提升基礎建設等更實質的施政。強調，現階段地方政府更關注的是如何解決低薪、高房價、長照資源不足等民生問題。「與其花大錢改路名，不如把經費用在青年就業或社會福利上。」

▲面對全台中正路經國改名爭議，內政部長劉世芳2日受訪時仍不願鬆口，表示會再跟地方政府及民意做溝通。（圖／記者湯興漢攝）

中正路改名此議題在網路上也引發熱議。支持者認為，去除威權象徵是進步價值的展現；反對者則質疑，在經濟不景氣的當下，政府應更謹慎運用公帑。這場爭議反映台灣社會對「轉型正義」與「資源分配」的拉鋸。究竟路名更改是必要的歷史正義，還是可暫緩的意識形態之爭？在中央與地方不同調的情況下，政策如何落實恐將持續引發討論。